ONLINE NHL: Stáhnou Vegas manko na Colorado? Winnipeg hostí Montreal

Montreal vstoupil do série druhého kola play off NHL proti Winnipegu vítězstvím • Reuters

Montreal vstoupil do série druhého kola play off NHL proti Winnipegu vítězstvím • Reuters

Montreal vstoupil do série druhého kola play off NHL proti Winnipegu vítězstvím • Reuters

Mezi Coloradem a Vegas to bude hodně vyostřená série • ČTK / AP / Jack Dempsey

Tahoun Colorada Nathan MacKinnon vede produktivitu play off s 12 body (8+4) v 5 zápasech • Reuters

Hokejisté Colorada v play off zatím neprohráli. St. Louis vyřadili 4:0 na zápasy, vedou i nad Vegas • Reuters

Hokejisté Colorada oslavují druhou výhru v druhém kole play off NHL nad Vegas • Reuters

Hokejisté Colorada oslavují druhou výhru v druhém kole play off NHL nad Vegas • ČTK / AP / Jack Dempsey

Hokejisté Colorada oslavují druhou výhru v druhém kole play off NHL nad Vegas • ČTK / AP / Jack Dempsey

Dalšími dvěma zápasy pokračuje v noci z pátka na sobotu play off NHL. Winnipeg se od 1:30 ve své hale pokusí o reakci na úvodní prohru s Montrealem. Hokejisté Vegas zase doma chtějí od 4:00 snížit manko na Colorado, kterému v úvodních dvou duelech podlehli a případná další porážka by Golden Knights dostala do tíživé situace. Oba duely sledujte online na iSport.cz.