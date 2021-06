ONLINE NHL: Tampa proti Carolině. Přiblíží se Pastrňák a spol. postupu?

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

Dvěma zápasy pokračuje play off NHL. Tampa Bay se od 22 hodin doma proti Carolině může přiblížit postupu do další fáze. V sérii vede 2:1 na zápasy a před stěhováním do arény Hurricanes baží po třetím bodu. Podaří se jí ho získat, nebo podruhé v řadě narazí na zeď jménem Petr Mrázek? Totéž platí o hokejistech Bostonu. Davidové Pastrňák a Krejčí budou usilovat se svými spoluhráči od 1:15 na ledě New York Islanders o zisk třetího vítězství v sérii, v níž i oni drží vedení 2:1. Sledujte oba duely ONLINE.