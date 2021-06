Tampa vyřadila Carolinu! Vegas vyšel obrat proti Coloradu a už vede sérii

Hokejisté Colorada oslavují druhou výhru v druhém kole play off NHL nad Vegas • Reuters

Hokejisté Colorada oslavují druhou výhru v druhém kole play off NHL nad Vegas • ČTK / AP / Jack Dempsey

Petr Mrázek kryl při svém prvním startu v letošním play off 35 střel • ČTK / AP / Chris O'Meara

Útočník Lightning Ondřej Palát v zápase play off proti Carolině • Reuters

Hokejisté Tampy Bay zvítězili na ledě Caroliny 2:0, uzavřeli sérii v poměru 4:1 a po Montrealu jsou druhým týmem, který postoupil do semifinále NHL. Obhájce Stanleyova poháru s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou v sestavě se v dalším kole střetne s Bostonem nebo New Yorkem Islanders. Postupu se přiblížil Vegas, který vyhrál v Coloradu 3:2 v prodloužení a v sérii vede 3:2 po obratu z 0:2.

Tampu Bay dostal do vedení ve 25. minutě v přesilové hře Brayden Point. Kanadský útočník se ocitl sám před Alexem Nedeljkovicem, kterého si rozhýbal a bekhendem otevřel skóre. Point se v tabulce střelců play off vyrovnal vedoucímu Nathanu MacKinnonovi z Colorada. Oba mají na kontě osm zásahů. Ross Colton zvýšil v 50. minutě střelou z pravého kruhu a Palát při hře bez brankáře ještě trefil tyč. Gólman Andrej Vasilevskij kryl všech 29 střel a připsal si druhou nulu v letošním play off.

Petr Mrázek, který odchytal za Carolinu předchozí dvě utkání a minule inkasoval šestkrát, zůstal tentokrát na střídačce. Kromě něj skončila sezona i Martinu Nečasovi, jenž v sérii proti Tampě Bay vůbec nebodoval.

Colorado vstřelilo první dva góly zápasu. Na konci první třetiny překvapil Brandon Saad střelou z úhlu brankáře Marca-Andre Fleuryho a ve 37. minutě zvýšil Joonas Donskoi z mezikruží. Vegas ale na začátku třetí třetiny slepenými zásahy vyrovnal. Zblízka se prosadili Alex Tuch a Jonathan Marchessault. Obrat hostů završil po padesáti sekundách prodloužení z úniku Mark Stone.

Golden Knights kromě zápasu otočili i sérii, v níž prohráli na ledě soupeře úvodní dva duely. První zápas dokonce podlehli vítězi základní části hrozivým skóre 1:7.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 24:06. B. Point, 49:04. Colton Sestavy Domácí: Nedeljkovic (Mrázek) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Bean, Hakanpää, Skjei – T. Teräväinen, Aho, A. Svečnikov – Fast, J. Staal (C), B. McGinn – Nečas, Martinook (A), Niederreiter – Geekie, Lorentz, Paquette. Hosté: Vasilevskij (McElhinney) – Rutta, Hedman (A), Černák, McDonagh (A), D. Savard, Sergačjov – Kučerov, B. Point, Palát – Stamkos (C), Cirelli, Killorn – Coleman, Gourde, Goodrow – Maroon, T. Johnson, Colton. Rozhodčí Lee, McCauley – Shewchyk, Murray Stadion PNC Arena, Raleigh Návštěva 16 299 diváků