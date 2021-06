Colorado hryže pád v play off. Je to na h***o, štve hvězdu. Kouč viní sebe

Hokejisté Colorada potřetí v řadě skončili v play off NHL již ve druhém kole • profimedia.cz

Colorado Avalanche cítí bolestivé zklamání po vyřazení v play off NHL. Kouč Jared Bednar vzal vinu na sebe

Zklamání, které jen tak nepřebolí. Hokejistům Colorada končí sezona NHL už potřetí v řadě ve druhém kole play off. V sérii našlapaných týmů jejich útok na Stanley Cup zmařili Vegas Golden Knights, kteří výhrou 6:3 v šestém zápase dokonali nad soupeřem z Denveru parádní obrat z 0:2 na 4:2. Obrovsky promarněná šance nyní Avalanche pořádně drtí, vždyť patřili k největším favoritům. „Prohráli jsme čtyřikrát v řadě. Je to na h***o,“ štvalo po vyřazení útočníka Nathana MacKinnona.

Ještě před týdnem by se přitom jistě řada expertů a fanoušků shodla, že „Lavinu“ tentokrát na cestě za Stanley Cupem nemůže nikdo zastavit. Coloradská parta nabitá hvězdami, jež si v základní části NHL hravě došla pro Prezidentskou trofej, měla parádně nakročeno i k celkovému triumfu. Po rychlém vyřazení St. Louis v prvním kole play off (4:0 na zápasy) mužstvo kolem kapitána Gabriela Landeskoga skvěle nastoupilo i proti Vegas.

Kanonáda 7:1 a urvaná druhá bitva (3:2p) výrazně přiblížily Avalanche k dalšímu hladkému postupu a zdálo se, že zaražení Golden Knights už na zvrat nemají sílu. Šlo však o pořádně milné zdání. Mužstvo z města hazardu rozjelo až nečekaně úspěšný protiútok, kterým donutilo Colorado k chybám, kvůli nimž rychle ztratilo slibně získané vedení a už jej nedokázalo získat zpátky.

I přes velkou snahu v posledním zápase zvrátit obrat Vegas už coloradskému volnému pádu nešlo zabránit. „Zlatí Rytíři“ po vyrovnaných dvou třetinách za stavu 4:3 stvrdili postup do semifinále dvěma góly. Výběr trenéra Jareda Bednare se tak momentálně musí smiřovat s hořkým koncem.

„Snažíme se nežít v minulosti, ale při zpětném ohledu je zřejmé, že nám ve třetím a čtvrtém utkání nepodařilo udržet vedení. Pátý zápas jsme kontrolovali po celou hru, ale prohráli jsme. V poslední bitvě jsme bojovali velmi tvrdě. Jsem velmi hrdý na náš tým, jsem rád, že mohu být jeho součástí. Z této porážky se v budoucnu poučíme, ale nyní nás to hodně bolí,“ přiznal Landeskog.

Kouč Avalanche viní za neúspěch sebe

Obrovské zklamání a vztek z dalšího vyřazení ve druhém kole zámořští novináři víc než dobře vyčetli z tváře Nathana MacKinnona, jenž byl ve čtvrtek nominován na Hart Trophy.

Možnost získat cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony je ale nyní pro kanadského pointmakera bezpochyby jen chabou útěchou. „Vždy je tu příští rok,“ začal viditelně podrážděný Mackinnon hodnocení. „Já už půjdu do své deváté sezony v NHL a pořád jsem tu zatracenou věc nevyhrál. Cítil jsem, že máme nejlepší tým v lize, ale nedokázali jsme to potvrdit,“ litoval autor 20 gólů a 45 asistencí v uplynulé základní části. Na závěr dodal, že čtyři prohry v řadě „jsou prostě na ho**o“.

Velkou bolestí z nezdaru nicméně trpí celý tým. Výjimkou není ani kouč Bednar, jenž vinu za ztracenou sérii s Vegas vzal na sebe.

Hodnocení Nathana MacKinnona po vyřazení Colorada v play off

„Podívejte se na tváře našich hráčů. Jak moc chtěli uspět, jak moc dřeli… Prožívám teď velké a velmi bolestivé zklamání. A pokud chtějí lidé najít viníka, nechť na mě ukážou prstem,“ nešetřil se devětačtyřicetiletý vůdce střídačky Avalanche. Důvod, proč by neměl v Coloradu pokračovat, nevidí. „Jsem věrný tomuto týmu, mám vynikající vztah s hráči. Povedla se jim skvělá sezona. Vítězství ale není nikdy snadné. Klobouk dolů před Vegas,“ smekl Bednar před Golden Knights.

Las Vegas si užívají postup, ve který ještě před sedmi dny málokdo věřil. Výběr kouče Petera DeBoera ale vytěsnil černé myšlenky na vyřazení a dal se do tvrdé práce, díky níž si prodral cestu k úspěchu.

„Porazili jsme tým, který má možná nejlepší čísla za posledních deset let. Mužstvo, které už se vidělo, jak drží Stanley Cup během celé sezony a jistě i po tom, co se probojovalo prvním kolem. Nemáme takovou supersílu jako Colorado, ale dohromady tvoříme skvělý celek,“ řekl DeBoer po postupující čtvrté výhře nad Avalanche. V semifinále play off na Golden Knights již čeká Montreal.

