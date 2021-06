Vegas otočilo sérii s Coloradem, vyhrálo ze stavu 0:2 na zápasy

Mezi Coloradem a Vegas to bude hodně vyostřená série • ČTK / AP / Jack Dempsey

Hokejisté Colorada oslavují druhou výhru v druhém kole play off NHL nad Vegas • ČTK / AP / Jack Dempsey

Hokejisté Vegas porazili Colorado 6:3 a vyřadili vítěze základní části 4:2 na zápasy, přestože sérii odstartovali dvěma prohrami. Golden Knights od vstupu do NHL v roce 2017 postoupili potřetí do semifinále soutěže a v příštím kole se střetnou s Montrealem. Další dvojici tvoří obhájce Stanleyova poháru Tampa Bay s New Yorkem Islanders. Mezi čtyři nejlepší týmy se neprobojoval ani jeden ze čtyř vítězů divize.