Vyrovnaná semifinálová série play off NHL se vrací do města hříchu. Hokejisté Las Vegas za stavu 2:2 na zápasy hrají proti Montrealu o postupový mečbol do bitvy o Stanley Cup. Stejnou šanci přiblížit se finále však mají i Canadiens, kteří Golden Knights pořádně trápí. Branku domácího týmu by podle všeho měl po krátké pauze opět chytat zkušený gólman Marc-André Fleury. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz!