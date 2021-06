Play off NHL ONLINE: Montreal válčí o snové finále. Spasí Vegas Lehner?

V šestém zápase semifinále play off NHL se může uskutečnit něco, co se nestalo už 28 let. Hokejisté Montrealu v sérii s Las Vegas, nad kterým vedou 3:2, jsou velice blízko k tomu, aby si zahráli ve finále Stanley Cupu poprvé od roku 1993. Postoupit navíc mohou doma v Bell Centre. Golden Knights však pořád mají šanci vypjatý souboj vyrovnat a vynutit si sedmý zápas ve městě hříchu. Do brány by se měl proti Canadiens postavit švédský brankář Robin Lehner, který v sérii už jednou dostal přednost před Marcem-Andrém Fleurym. ONLINE přenos utkání sledujte na iSport.cz!