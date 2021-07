Češi, co sbírali Stanley Cupy: Trvá, než jeho význam pochopíte, ví Hašek

Názory na význam hokejových trofejí se různí na základě zeměpisné polohy. Zatímco našinec by s největší pravděpodobností označil za absolutní vrchol úspěch z olympijských her nebo z MS, zámořský fanda na to kouká jinak. Stanley Cup je nejvíc. Tečka. Stříbrný pohár pro šampiona NHL zatím získalo 28 Čechů. Deset z nich si mohlo čirou radost vychutnat vícekrát. Díky obhajobě Tampy do elitního klubu vstoupili Jan Rutta s Ondřejem Palátem.