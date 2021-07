Standard, ale... Voráček ve Flyers ztrácí pozici, vyplatil by se Seattlu?

Insider stanice Sportsnet Elliotte Friedman minulý týden oznámil poměrně jasnou zprávu. Jakuba Voráčka si Philadelphia nebude chránit v rozšiřovacím draftu, obě strany podle něj už mluvily o změně.

Nic drsného, vyhroceného, žádný muž přes palubu. Každopádně český útočník měl slyšet, že už zásadní personou organizace dál nebude. Pokud si ho nevezme Seattle, tak se ho Flyers pokusí vyměnit.

Nejde tedy o žádné drama mezi klubem a hráčem. Friedman současně uvedl, že pokud se Flyers nepovede s Voráčkem rozloučit, útočník začne sezonu ve Philadelphii. Jen zkrátka bude vědět, že je dobré mít sbalenou tašku.

Voráček drží standard, ale...

Na první pohled to možná nedává logiku. Proč by to Flyers dělali? V klubu hraje Voráček 10 let, za tuhle dobu posbíral 604 bodů a je v tomhle období patnáctým nejproduktivnějším hráčem NHL. Nemůžete o něm říct, že by zklamal. V klubu je lepší jen Claude Giroux (708 bodů), navíc když se podíváte na bodové průměry na zápas v dané éře, Voráček je na 0,83 a Sean Couturier nebo Travis Konecny jsou na hodnotách kolem 0,64.

„Problém je v tom, že Flyers nepodepisovali Voráčkovi smlouvu, která z platového stropu ročně odkrajuje 8,25 milionu dolarů, pouze kvůli jeho bodům. Očekávali od něj, že zůstane dominantním křídelním hráčem,“ vysvětluje ve své analýze Charlie O‘Connor z The Athletic.

A to je zásadní aspekt celého příběhu. Voráčkovi je 31 let. Drží si standard, průměrně se dostává na 60 bodů za sezonu. Jenže