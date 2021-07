All-Star tým rozšiřovacího draftu: Gretzky, hvězda Vegas i gólman z NY

All-star tým rozšiřovacího draftu • FOTO: koláž iSport.cz

Jak by vypadala nejlepší sestava, která šla vybrat v rámci rozšiřovacího draftu? Výběru Sportu nemůže vévodit nikdo jiný než Wayne Gretzky, na ledě by se potkal i s oporou Vegas Golden Knights. Gólmana by dodali Islanders a všemu by ze střídačky velel trenér - rekordman.