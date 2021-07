Seattle jde volit: Máme 100 scénářů, tvrdí manažer. Bude z Price Kraken?

Mají na co navazovat. Vegas Golden Knights rozšiřovacím draftem před čtyřmi lety protančili ve velkém stylu. Tým složený z „postradatelných“ došel hned v první sezoně do finále Stanley Cupu. Pro Seattle pořádná výzva, nebo minimálně vědomí, že to jde.

Teď je před klubovými šéfy, manažery a skauty první a pravděpodobně ze všech nejtěžší úkol. Složit tým. Sledovaná volba proběhne dnes v noci (2.00 českého času).

Rubikova kostka, kterou nyní GM Ron Francis svírá v rukou, má 668 kostiček. On z nich musí do řady vedle sebe složit třicet z nich. Pravidla mu ukládají splnit kvótu minimálně tří brankářů, devíti obránců a čtrnácti útočníků. Po jednom hráči si Seattle vybere z každého klubu s výjimkou Vegas.

Spekuluje se o mnoha hráčích. Do útoku by mohl přijít hvězdný Vladimir Tarasenko, Nino Niederreiter, Ryan Johansen nebo třeba Ondřej Palát s Jakubem Voráčkem. Skoro jistý je prý příchod obránce Nikity Zadorova. Doplnit by ho mohl Mark Giordano či P. K. Subban. A co brankoviště? Zdroje dobře informovaného novináře Pierra LeBruna uvádí, že Kraken prakticky jistě sáhnou po Chrisi Driedgerovi z Floridy. Jenže co dál?

K mání je spousta zajímavých jmen. Tím jednoznačně nejzvučnějším je Carey Price. Gólmanovi, který letos na zádech donesl podceňovaný tým Montrealu až do finále Stanley Cupu, je 33 let. Jestli se ptáte, proč svou hlavní hvězdu manažer Marc Bergevin neochránil před krádeží, odpověď je nasnadě. Spoléhá na to, že Seattle odradí Priceova obří smlouva.

Ta mu zajišťuje po dobu příštích pěti let gáži 10,5 milionu dolarů. Pro příští sezonu navíc jeho plat poroste na 13 milionů, z nichž hned jedenáct mu musí přistát na účtu hned 1. září v rámci tzv. podpisového bonusu.

Bergevin šel do rizika a raději si ochránil dvojku Jakea Allena, o kterého by totiž jinak velmi pravděpodobně přišel. „Risk je to velký. Brankářů, jako je Price, je na světě jen pár. Pro Kraken by ale znamenal obrovský finanční závazek,“ míní novinář Arpon Basu referující výhradně o Canadiens. „Price je vynikající gólman, jeho angažováním by Seattle určitě neudělal chybu. Získali by hráče, kolem kterého by mohli postavit organizaci, ale nemyslím si, že po něm sáhnou. Odradí je jeho obrovská smlouva. Základní plat deset a půl milionu dolarů bude pro nový klub příliš,“ řekl deníku Sport bývalý skvělý forvard NHL Václav Prospal, který slovutnou soutěž stále bedlivě sleduje.

Pokud by Kraken Price skutečně vzali a k němu podepsali smlouvu s Driedgerem zhruba na tři miliony dolarů za rok, pouze tato gólmanská dvojice by Francisovi z platového stropu (81,5 milionu) sežrala osmnáct procent, což by znamenalo velké omezení pro další stavbu kádru.

„Pracujeme s více než stovkou možných scénářů. Za posledních několik měsíců jsme je všechny projeli a vytřídili. Lehká práce to není, ale je to ohromně vzrušující,“ pravil s úsměvem Francis, bývalý manažer Caroliny. Na mnoha scénářích se jistě objevuje i jméno Price.

Spekulacím nahrává i vzkaz, který o víkendu umístila na sociální sítě Priceova manželka Angela. „Nedělejte si starosti, věci budou už brzy dávat smysl.“ Což v kontextu toho, že oba pocházejí z míst nedaleko Seattlu, nahrává spíše tomu, že jejich rodinu čeká stěhování.

Ať samotný expansion draft dopadne jakkoli, bude velmi zajímavé sledovat, jakou cestou se nakonec tým Kraken vydá. Už teď je jasné, že první přípravný zápas čeká nově vzniklý celek 26. září. Soupeřem bude nejbližší rival z Vancouveru.

Nechránění Češi

Brankáři: Josef Kořenář, Marek Langhamer (oba Arizona), David Rittich (Toronto), Vítek Vaněček (Washington)

Obránci: Radko Gudas (Florida), Michal Kempný (Washington), Jan Rutta (Tampa Bay), Radim Šimek (San Jose), Jakub Zbořil (Boston)

Útočníci: Martin Frk (Los Angeles), Michael Frolík (Montreal), David Krejčí, Ondřej Kaše (oba Boston), Ondřej Palát (Tampa Bay), Dominik Simon (Calgary), Jakub Voráček (Philadelphia)

TOP nechránění brankáři

Ben Bishop (Dallas), Chris Driedger (Florida), Jonathan Quick (Los Angeles), Kaapo Kahkonen (Minnesota), Carey Price (Montreal), Matt Murray (Ottawa), Martin Jones (San Jose), Braden Holtby (Vancouver), Vítek Vaněček (Washington)