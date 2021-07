Perličky z draftu Seattlu: vybučený Bettman bavil, bratři, přeřeky i omyl

Co všechno přinesl rozšiřovací draft NHL v Seattlu? • FOTO: Koláž iSport.cz Nováček v zámořském hokeji Seattle Kraken si v rozšiřovacím draftu zvolil tým, se kterým z větší části odstartuje příští sezonu NHL. Jak ale celá akce probíhala? Tradičně se bučelo na komisaře Garyho Bettmana, také se kritizovala televize ESPN za volbu moderátora, který přeřeknutím spustil lavinu reakcí na sociálních sítích. Podívejte se, kdo všechno představoval nové hráče Seattlu a jaké příběhy expansion draft přinesl.

Bučení na komisaře Bettmana Úvodní slovo rozšiřovacího draftu patřilo komisaři NHL Garymu Bettmanovi. Jenže jakmile se na pódiu objevil, začali fanoušci nové organizace bučet. Bettman tak slyšel to samé, co slýchá na drafu či při dalších návštěvách měst, kde se NHL hraje. „Bučení je v pořádku. To jen znamená, že už jste (v Seattlu) připravení na hokej,“ reagoval pohotově s úsměvem Bettman. „Tihle hráči budou už navždy známí jako původní Seattle Kraken. Váš Seattle Kraken,“ zdůraznil směrem k přítomným fanouškům.

Bratři v dresu s Krakenem Když podruhé při rozšiřovacím draftu zaznělo příjmení Fleury, na pódium dorazila posila z Anaheimu Haydn Fleury. Dvě stejná příjmení v nové organizaci nicméně nejsou až tak náhodná, Seattle totiž kromě staršího Haydna (25 let) zvolili z Montrealu i mladšího z bratří Caleho (22). Hned také padla otázka, kdy naposledy si spolu zahráli. „Myslím, že nám bylo jednomu pět a druhému tři ve městě, kde jsme vyrůstali - v Saskatoonu. Je to vzrušující den i pro mého bratra a naše rodiče,“ dodal Haydn. Haydn Fleury na pódiu po oznámení, že se stává hráčem Seattle Kraken • Foto ČTK / AP / Ted S. Warren

Volba z Detroitu? Zeptejte se chobotnice Pro volbu z Red Wings zamířila režie přenosu rozšiřovacího draftu do Seattleského akvária. V něm chobotnice prozradila, že si Kraken z Detroitu vybírá obránce Dennise Cholowského. A proč chobotnice? Právě v organizaci Red Wings je tradiční házení těchto mrtvých mořských tvorů na led před zápasem play off pro štěstí. Al The Octopus je navíc maskot, který byl vyvěšen ve staré Joe Louis Areně, kde Detroit hrál do roku 2017.

První draft v 37 letech Jednou z hlavních osobností nováčka NHL má být bez pochyby zkušený obránce Mark Giordano. Sedmatřicetiletý matador si to, že byl vybrán, velmi užil. „Tohle je poprvé v mojí kariéře, co jsem draftovaný. Takže moc děkuju Seattlu. Jsem rád, že tu můžu být,“ pobavil Giordano, jenž v mladém věku na startu nového tisíciletí skutečně neprošel výběrem nováčků a do NHL se musel prokousat jinak. Mark Giordano se v rozšiřovacím draftu stěhuje z Calgary do Seattlu • Foto ČTK / AP / Ted S. Warren

NHL feat. NBA Dva picky přišli ohlásit také bývalí hráči slavných Seattle SuperSonics, kteří hráli NBA v letech 1967-2008. Gary Payton ještě před odhalením Johna Quenevilla z Chicaga prozradil, že doteď fandil a měl sympatie k Vegas a San Jose. Na bučení fanoušků však rychle zareagoval: „Teď už mám jen Krakena. To je můj domácí tým. Tak to teď bude.“ Jeho parťák na pódiu a v 90. letech i v SuperSonics Shawn Kemp zase pobavil špatnou výslovností jména finské volby z Colorada Jonase Donskoie. Bývalé hvězdy basketbalových Seattle SuperSonics Gary Payton (vlevo) a Shawn Kemp • Foto ČTK / AP / Ted S. Warren

NHL feat. NFL Nejen basketbalové hvězdy se dostaly k vyhlášení některých picků Seattlu. Kromě fotbalisty z MLS Brada Evanse, jenž hrál osm sezon za místní Sounders, přišel prozradit posilu z Nashvillu i bývalý running back Seahwaks Marshawn Lynch. I on se ale nevyhnul těžké severské výslovnosti, když měl velký problém se jménem Calleho Järnkroka. „Calle, jestli jsem to nevyslovil dobře, ozvi se a dej mi vědět, jak to říct správně,“ vzkázal pak Lynch Järnkrokovi. Srandu z předchozích nezdarů kolegů a dřívějšího spoluhráče ze Seahwaks si pak dělal linebacker Seahawks Bobby Wagner. „Kámo, to je snadný jméno,“ řekl a prozradil, že Seattle ze St. Louis bere Vince Dunna.