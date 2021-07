TOP pět hvězd Seattlu: lídr v obraně, zaběhnutá značka i české zboží

V Tampě se nedokázal prosadit mezi elitní šestku útočníků, jeho stabilní místo bylo ve třetím útoku. Teď bude mít Gourde v Seattlu možnost ukázat, že má i na víc. Počítá se s ním do top ofenzivních formací. Kraken v něm získali neúnavného bojovníka, všestranného forvarda schopného skórovat. GM Francis navíc doufá, že s sebou přiveze i vítěznou mentalitu. S Tampou vyhrál dvakrát Stanley Cup. Naváže na to i pět tisíc kilometrů západně?

Nejzavedenější útočník. Eberle je v NHL zaběhnutá značka. Poslední čtyři roky strávil v týmu Islanders, kde však nedokázal navázat na předchozí skvělá léta v Edmontonu. Přesto byl stabilně členem prvního útoku, v němž si sedl s Matthewem Barzalem. Je mu 31 let, ze současného kontraktu mu zbývají ještě tři roky, během nichž bude pobírat v průměru pět a půl milionu dolarů. Byť se spekulovalo, že Seattle z Isles spíš vybere Kieffera Bellowse, nakonec ukázali na Eberleho.

V zámoří mají jasno: Vaněček byl mezi gólmany vítězem v poměru cena/výkon. Lepší zboží z tohoto pohledu Seattle vzít nemohl. Navíc je v něm stále velká perspektiva do budoucna. Pětadvacetiletý nováček měl být v minulé sezoně trojkou Washingtonu, nakonec shodou okolností obsadil branku pro sebe. A těžkou situaci zvládl, Capitals podržel. Teď se bude o místo jedničky prát v Seattlu s Chrisem Driedgerem. Klidně to může zvládnout.

Měla to být tutovka. Kraken si ze St. Louis vytáhnou hvězdného střelce Vladimira Tarasenka. Nakonec se rozhodli vydat jinou cestou a Blues uzmuli obránce Dunna. V roce 2019 byl ve svých 22 letech důležitým prvkem týmu v cestě za Stanley Cupem. V St. Louis ho taky stabilně využívali jako beka na druhou přesilovku. Mezi jeho minusy patří časté ztráty puku a také slabší tréninková morálka. Teď ho čeká jednání s novým zaměstnavatelem o smlouvě.

Mark Giordano

obránce, vybrán z Calgary

plat: 6,75 milionu dolarů

poslední sezona: 26 bodů (9+17) v 56 zápasech

Jednoznačně největší hvězda nově vzniklého týmu. Giordanovi je už 37 let, v Seattlu může dohrát skvělou kariéru. Posledních osm let byl kapitánem Calgary. V příští sezoně může překonat metu tisícovky zápasů v lize. V roce 2019 dostal Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL, před rokem pak získal Mark Messier Leadership Award za vůdčí schopnosti. Právě pro ty si ho manažer Ron Francis vybral. Céčko by mohl nosit i u Krakenů.