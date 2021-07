Draft NHL 2021: opět jen online, na jedničku míří Power, co Češi?

Už v noci naváže na show v Seattlu další očekávaná událost. Po expansion draftu následuje ten klasický, v němž si 31 klubů rozdělí více než dvě stovky nadějných mladíků. Očekávanou jedničkou by se měl stát obránce Owen Power, který by tak zamířil do Buffala. Z českých hráčů bude téměř jistě nejvýš Stanislav Svozil.

Jindy je celá akce spojena s velkou parádou. Vyprodané stadiony, fanoušci, mladíci na pódiu poprvé ve vytoužených dresech NHL. Letos však o zážitek nováčci už podruhé v řadě přijdou. Draft se uskuteční online formou videokonference.

Jako první bude volit Buffalo, jehož zástupci by měli podle předpokladů vyslovit jméno Owena Powera. Obránce, který má sílu už ve jméně, měří v osmnácti letech 195 centimetrů a váží sto kilo. Uplynulou sezonu strávil na michiganské univerzitě. Aniž by odehrál jediný šampionát do 18 či 20 let, doma už má zlatou medaili z MS dospělých. Na letošním mistrovství odehrál za Kanadu kompletních deset utkání, v nichž pomohl k senzační zlaté jízdě.

Odmala byl vyšší než vrstevníci, i tak byl vždy pohybově nadaný. Velikost mu nedělala problémy. Obratnost zdokonaloval také během mnoha let s lakrosem. Ze slavných hokejistů je nejčastěji srovnáván s Chrisem Prongerem nebo Victorem Hedmanem. Alespoň tak ho vidí jeho univerzitní trenér Bill Muckalt. „Vím, že se jedná o odvážné přirovnání, ale opravdu nepochybuji o tom, že z něj bude pro příštích patnáct až dvacet let v NHL obránce číslo jedna.“

Power už se vyjádřil, že by dres Sabres oblékl rád. Vyrostl u Ontarijského jezera asi 150 kilometrů od Buffala. Může se také stát teprve třetí jedničkou draftu vybranou z univerzitní soutěže NCAA. V roce 1986 si Joea Murphyho z Michiganu vzal Detroit, v roce 2000 pak Islanders brankáře Ricka DiPietra z Boston College.

Poměrně překvapivě Power zvažuje, že by oproti zvyklostem nenaskočil rovnou do NHL, ale odehrál by ještě rok na vysoké škole. „Neřekl bych, že jsem už rozhodnutý. Zatím se k téhle variantě přikláním, ale ještě si o tom budu muset promluvit s týmem, který mě draftuje,“ řekl mladík. Podobný směr zvolila naposledy jednička v roce 2006, bek Erik Johnson se namísto St. Louis rozhodl pro sezonu na University of Minnesota.

Za ním by měli přijít na řadu Matthew Beniers, William Eklund nebo Luke Hughes, který by tak zkompletoval bratrské trio v NHL. Sourozenci Jack a Quinn už v lize válí. Mezi gólmany se pak nejvíce věří Švédovi Jesperu Wallstedtovi.

Českou jedničkou bude s největší pravděpodobností obránce Komety Stanislav Svozil, kterého experti vidí na hraně prvního a druhého kola. Reálný odhad umístění je okolo 40. až 50. místa. Dalšími hráči, kteří by mohli přijít na řadu, jsou Jakub Brabenec (Kometa), Jakub Šedivý (Benátky), Martin Ryšavý (Vítkovice) nebo Lukáš Pajer (Mountfield HK).

První kolo je na programu už dnes v noci (2.00 hod.). Další rundy budou následovat v sobotu odpoledne českého času (od 17 hod.).