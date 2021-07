Draft NHL: První Čech až ve 3. kole. Svozil k Jackets, Hamrla do Caroliny

Svozil si v uplynulé sezoně připsal v české extralize ve 38 zápasech včetně play off tři body za gól a dvě asistence. V domácí nejvyšší soutěži působí druhou sezonu, na kontě v ní má celkem 79 zápasů a osm bodů (3+5).

Loni v listopadu si na turnaji Karjala v Helsinkách proti Rusku (0:3) odbyl premiéru v reprezentaci. Představil se i na přelomu kalendářního roku na mistrovství světa dvacítek v Edmontonu, v dubnu a květnu také na světovém šampionátu osmnáctek v americkém Friscu. Na obou turnajích zaznamenal shodně v pěti duelech jednu asistenci.

Svozil byl čtvrtou volbou Columbusu v letošním draftu. První tři měl v pátečním prvním kole a vybral si tři Kanaďany - na pátém místě útočníka Kenta Johnsona z University of Michigan z NCAA, na 12. pozici forvarda Colea Sillingera ze Sioux Falls z USHL a na 25. příčce beka Corsona Ceulemanse z Brooksu z AJHL. Během dneška Blue Jackets získali z Philadelphie českého útočníka Jakuba Voráčka za Cama Atkinsona.

Rovněž osmnáctiletý Hamrla je odchovancem Zlína a od ledna loňského roku působí v Karlových Varech. V extralize dostal v dresu Energie příležitost v sedmi zápasech, má průměr 4,69 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 86,33 procenta. V uplynulé sezoně se představil také v první lize v Kadani a Sokolově. Na MS osmnáctek byl trojkou za Tomášem Suchánkem a Oliverem Šatným a do hry nezasáhl.

Také ve 4. kole se dočkali dva Češi. Gólmana Jakuba Málka z prvoligového Vsetína získalo na 100. místě New Jersey a útočníka Jakuba Brabence z Komety Brno o dvě pozice později Vegas.

Devatenáctiletý rodák z Kroměříže Málek v uplynulé sezoně odchytal v druhé nejvyšší domácí soutěži 23 zápasů včetně play off, měl průměr 2,33 gólu na utkání, úspěšnost zákroků 91,01 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Sedmnáctiletý Brabenec v minulém ročníku v dresu Komety sehrál 23 utkání a připsal si jednu asistenci. V sezoně 2019/20 v extralize debutoval a ve dvou duelech vstřelil gól. Na letošním MS osmnáctek si syn bývalého útočníka Kamila Brabence a vnuk vicemistra Evropy v basketbalu z roku 1985 Kamila Brabence v pěti duelech připsal čtyři přihrávky.

V 5. kole si vybrali na 144. místě zástupci New York Rangers útočníka Jaroslava Chmelaře. Osmnáctiletý rodák z Nového Města nad Metují hrál v sezoně za tým Jokeritu Helsinky do 18 let a ve třech duelech nastoupil i za juniorku. Na MS osmnáctek měl v pěti duelech bilanci 1+1.

Stejně si vedl na šampionátu ve Friscu také forvard Jakub Kos, po němž sáhla v dalším kole na 184. pozici Florida. Osmnáctiletý rodák z Brna odešel před dvěma roky z Komety do Ilvesu Tampere, kde hrál v uplynulém ročníku za juniorský tým.

Columbus si ještě v závěrečném 7. kole po Svozilovi vybral útočníka Martina Ryšavého z Vítkovic. V dresu ostravského klubu se dočkal v uplynulé sezoně debutu v extralize a v šesti zápasech nebodoval. Hrál také v první lize za Přerov. Na MS osmnáctek v pěti duelech vstřelil dvě branky a na jednu přihrál. V nadcházející sezoně by měl působit ve WHL v celku Moose Jaw Warriors.

Jako posledního české hráče na 221. příčce získali New York Islanders práva na beka Tomáše Machů také z Vítkovic, který na konci minulé sezony debutoval v extralize. Nastupoval i v první lize za Přerov a Šumperk.

Český hokej neměl v pátečním prvním kole zástupce stejně jako v posledních dvou letech. Stejně jako loni v říjnu se draft uskutečnil virtuálně kvůli epidemii koronaviru ze sídla studií NHL Network v Secaucusu.

V říjnu přišel na řadu jako první ve 2. kole na 48. pozici útočník Jan Myšák, po kterém sáhl Montreal. V roce 2019 ve Vancouveru si vybralo jako prvního Čecha Los Angeles na 87. místě brankáře Lukáše Paříka.

Před třemi roky byli už v prvním kole vybráni dva čeští útočníci - na šestém místě si Detroit zajistil Filipa Zadinu a na 16. pozici Colorado Martina Kauta. O rok dříve byli draftováni také dva útočníci už v úvodním kole: jako dvanáctku si vybrala Carolina Martina Nečase a na 21. místě New York Rangers Filipa Chytila.

Čeští hokejisté na draftu NHL 2021 (pořadí - tým NHL - hokejista - post - dosavadní tým):

69. Columbus Blue Jackets - Stanislav Svozil - obránce - Kometa Brno

83. Carolina Hurricanes - Patrik Hamrla - brankář - Energie Karlovy Vary

100. New Jersey Devils - Jakub Málek - brankář - Vsetín

102. Vegas Golden Knights - Jakub Brabenec - útočník - Kometa Brno

144. New York Rangers - Jaroslav Chmelař - útočník - Jokerit Helsinky

184. Florida Panthers - Jakub Kos - útočník - Ilves Tampere

194. Columbus Blue Jackets - Martin Ryšavý - útočník - Vítkovice Ridera,

221. New York Islanders - Tomáš Machů - obránce - Vítkovice Ridera.