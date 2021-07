Rittich poprvé mezi nechráněnými hráči: Chci klub, kde mi dají šanci

Neprožil dobrý rok. David Rittich přišel o místo v Calgary a byl vyměněn do Toronta, kde však odchytal jen čtyři zápasy. Po sezoně mu skončila smlouva. Vyjednávací postavení? Od ideálu na míle vzdálené. „Stalo se toho strašně moc v hokejovém i osobním životě. Prošel jsem si novými zkušenostmi, z některých bylo těžké se vyhrabat,“ popisuje Rittich.



Jaké ve vás převládají pocity před otevřením trhu s volnými hráči? Jste nervózní?

„Vlastně ani nevím. Je to takový pocit nejistoty, že se fakt může stát úplně cokoli. Anebo se nemusí stát vůbec nic. Když nabídka přijde, musíte se rozhodnout rychle. Brát, nebo ne. Musíte vědět, co děláte. Být na všechno připravení. S agentem máme jasně rozebrané týmy, se kterými bychom chtěli jednat a se kterými naopak ne. Strategie, kterým směrem se ubírat, musí být určená dopředu, což my máme. Může ale taky nastat situace, že budete tak dlouho přemýšlet a váhat, až nakonec žádnou práci mít nebudete.“



Přesně to si říkám, jak moc si ve vaší pozici můžete dovolit být vybíravý a potenciální zájemce odmítat.

„Právě, to máte pravdu. Moje situace je jiná než u mnoha jiných brankářů, kteří za sebou mají dobrou sezonu a můžou si volit. Já moc dobře vím, jaký rok jsem prožil a na čem si teď stojím. Chci ale klub, kde bude vidina toho, že dostanu reálnou šanci, abych ukázal, co ve mně je a že jsem v lize po právu. Takhle na to koukám. Třeba peníze vůbec nejsou priorita. Tou je pro mě příležitost chytat a dostat se do branky co nejvíc.

Jak prožíváte to, že asi poprvé v kariéře na konci července ještě netušíte, kde strávíte příští sezonu?

„Je to úplně nová situace. V minulosti jsem byl v Calgary vždycky chráněný volný hráč, tam jsem akorát prožíval, jestli budu muset letět do Toronta k arbitráži, nebo se dohodneme normálně. Teď reálně poprvé hrozí, že můžu zůstat bez místa, nechci na to ale koukat takhle. Jsem pozitivní, věřím, že to dobře dopadne.“



Je ve hře setrvání v Torontu, kde jste končil minulý ročník?

„Nechtěl bych se vyjadřovat ke konkrétním týmům. Zatím vůbec nic nevím. S