Nečas: V kabině Canes už jsem víc slyšet. Co zlomilo sérii s Tampou?

Podle zmínek a fotografií na sítích by si jeden pomyslel, že pořád jen trénuje. „Dovolenou jsem si ale už dopřál, byli jsme ve Španělsku,“ líčí Martin během rozhovoru pro iSport Premium v obýváku svého pražského bytu. Pořídil si ho loni, letos v něm poprvé tráví léto. Kousek odtud v areálu Domyno pod kondičním trenérem Milošem Pecou podstupuje letní mučírnu.

Martin Nečas Narozen: 15. ledna 1999 (22 let) v Novém Městě na Moravě

Pozice: útočník

Klub: Carolina Hurricanes

Kariéra: Žďár nad Sázavou (2013-15), Kometa Brno (2014-17, 2017/18), Třebíč (2016/17), Carolina/NHL (2017/18, 2018-?), Charlotte/AHL (2018/19)

V NHL: základní část 125 zápasů, 79 bodů (31+48)/play off 19 zápasů, 9 bodů (3+6)

V reprezentaci: 9 zápasů/3 góly, MS (2018), 3x MS U20 (2017-19), MS U18 (2017), World Hockey Challenge U17 (2016), Memoriál Ivana Hlinky (2016)

Největší úspěchy: vítěz Calder Cupu (2019), mistr extraligy (2018), zlato na Memoriálu Ivana Hlinky (2016), nejproduktivnější hráč a nejlepší nahrávač MS U20 (2018)

Prahu jste zvolil kvůli lepším možnostem, nemusíte tolik cestovat a připravovat se sám, nebo jste se tu chtěl prostě usadit?

„Chtěl jsem žít v Praze. Přes léto jsem tady, střídám to se Žďárem, kde navštěvuju rodiče. Taky trénujeme v Domynu s Milošem Pecou, najdeme tam všechno, co potřebujeme. Je nás víc. Hertlík (Tomáš Hertl), Kuba Krejčík, Mráza (Petr Mrázek), Vojta Mozík, Radim Zohorna, Kauly (Martin Kaut)… Časem bychom spolu měli chodit taky na led. Ale předtím ještě půjdu v srpnu trénovat k Jardovi Pytlíkovi do Telče.“

Člověk má až pocit, že pořád jenom trénujete…

„Chci se dobře připravit, stejně jako na poslední sezonu, navázat na ni a být zase o trochu lepší. Ale dovolenou jsem si už dopřál. Byli jsme ve Španělsku, odpočinul jsem si. O víkendech se občas vídám s dalšími kluky, co znám. Ve městě jsem se potkal s Rousínem (Lukáš Rousek), hodně se bavím s Radimem Šaldou, co je teď v Hradci.“

Hurricanes se změní k nepoznání po velkém třesku, který nastal otevřením trhu s volnými agenty. Kolik hráčů poznáte v kabině Caroliny? Přes množství změn však základ mužstva zůstal, kostra je pořád kvalitní. Souhlasíte?

„Jsou tam výborní obránci jako Slavin, Pesce. Máme mladé jádro – Aho, Svečnikov, započítám do něj i sebe. K tomu Jordan Staal, který už tak mladý není… Ale na ledě je ohromně platný. V kabině bývá třeba tišší, tolik nemluví, jen když si to situace žádá. Na ledě je ovšem ohromně platný. Výborný do obrany, obrovský. Třeba v play off proti Nashvillu si vedl neskutečně.“

Jinak ale pořád připomíná horu svalů nejvíc kouč Rod Brind´Amour, že?

„Z našeho mužstva bude mít v těle možná nejmenší procento tuku. Jako trenér chodí cvičit až po nás. Ale každý jen projde kolem a raději se na něj ani nepodívá. Je fakt neuvěřitelné, jak na sobě pořád maká. To snad musí být vášeň nebo dokonce posedlost, že po skončení kariéry zajde každý den do posilovny a drží se v tak úžasné kondici. I jako trenér je výborný. Neznám nikoho, kdo by o něm řekl něco špatného. Tedy, možná by se někdo našel, ale nevím o tom. Celý tým si ho váží a všichni ho uznávají.“

Nebáli jste se, že si ho bývalý generální manažer Caroliny Ron Francis přetáhne do Seattlu?