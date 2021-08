Dominantní Pasta? Tohle ještě nebylo vše! Jak se Bruins při draftu klepali

David Pastrňák si v druhém utkání play off proti New York Islanders připsal jednu asistenci, Boston ale prohrál v prodloužení • Reuters

Nemusíte rozumět extra hokeji, ale na jedno jméno zvládnete reagovat. David Pastrňák? „Válec. Hvězda. Ten je dobrej, ne? Střelec.“ S tímhle si už pár let vystačíte. A nejspíš to bude pro čerstvého vítěze Zlaté hokejky platit i dál. Aktuálně by se měl dostávat do nejlepší fáze kariéry. Měl by být teď ještě lepší, jestli zůstane fit a Bostonu to bude šlapat. Přitom v roce 2014 proletělo 24 jiných jmen, než našel při draftu klub. Bruins se klepali, že skončí ve Vancouveru. Byl by taky tak dobrý?

Hokej má jednu vadu. Nemůžete dopředu přesně vypočítat, kdy by měl být hráč na vrcholu. Všechno má totiž jeden podstatný háček, spoluhráče. Potřebujete silné parťáky, abyste rostli i vy. Na druhou stranu, historie ukazuje, že kolem 25 let by se měl hokejista dostat ke stropu, měl by být ještě lepší než dřív. Vidět to bylo na Jaromíru Jágrovi i dalších hvězdách. Když si naplno zvykli na NHL, měli zkušenosti, schopnosti, rychlost, tělo ne tak opotřebované? Zářili nejvíc.

Tohle je přesně fáze, do které se dostal David Pastrňák. Neměl jednu dobrou sezonu, u něj je dobrá každá od roku 2016, ukazuje, že se dovede pořád zlepšovat. Kam až? Na 50 gólů? 120 bodů? V lídra, který vystřílí Bostonu Stanley Cup?

Na to odpoví dva až tři příští ročníky. Připravte se. Pastrňákův vrchol je tady. Možná i tolik let má před sebou Boston, než klub pomalu začne chystat přestavbu. Navíc to neplánovaně i celkem zajímavě mluví se smlouvou české hvězdy. Do konce sezony 2022/23 bude brát „jen“ 6,67 milionu dolarů. Jistě slušná suma, jenže při současném trendu je hráčem, kterému patří minimálně 10 milionů. Podobný ranec ho za dva roky čeká.

David Pastrňák v NHL Zápasy: 438 Body: 427 (200+227) Průměr bodů/zápas: 0,97 Trofeje: Maurice Richard Trophy

„Všechny ostatní lajny jsou mi v současném hokeji srdečně jedno, tahle je nejlepší,“ vypálil už v roce 2019 pro nhl.com bývalý legendární útočník Bostonu Phil Esposito. Měl na mysli trio Pastrňák-Bergeron-Marchand. Nic moc se nemění, pořád válí. Jen to nebude trvat věčně. Takže dva roky tedy strop? Zhruba, snad, můžete doufat. V té době bude Patrici Bergeronovi 38 let a Bradu Marchandovi 35.

Za poslední tři sezony se Pastrňák dostal mezi absolutní hvězdy NHL. S bodovým průměrem 1,22 na zápas je za dané období osmý, těsně za Patrickem Kanem. Co se týká nastřílených gólů, je čtvrtý s hodnotou 0,58. Před ním jsou jen pánové Auston Matthews, Alexandr Ovečkin, Leon Draisaitl. Slušná společnost, ne?

Tady vlastně taky vidíte krásu hokeje. Teď si řeknete: ryzí talent, není co řešit. Jenže při draftu v roce 2014 bylo všechno jinak.