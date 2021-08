Jaškin: Odchod do KHL mi pomohl. V Arizoně na mě čeká úplně jiná šance

Dmitrij Jaškin (v popředí) oslavuje společně se spoluhráči postup do čtvrtfinále play off KHL • Profimedia.cz

Nejnebezpečnější evropský bombardér roztáhne křídla a přesune se do Ameriky. Dmitrij Jaškin se po boku centra Vadima Šipačova stal nejobávanějším střelcem KHL. Za Dynamo Moskva nastřílel 69 gólů a po dvou letech to zkusí znovu v NHL. Pozice ve čtvrté lajně je už minulost. Arizona si mohutného útočníka bere jako střelce, dá mu slušný plat (3,2 milionu dolarů) a snad i pozici. „Zásadní bylo, abych vybral tým, kde opravdu dostanu šanci,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium.

V roce 2014 si St. Louis vzalo Dmitrije Jaškina ve druhém kole. Až za ním šli na řadu Nikita Kučerov, Johnny Gaudreau nebo Ondřej Palát. On se ale hvězdou v NHL nestal. Zatím. Na dva roky odešel do KHL, odkud pochází jeho rodina, a v dresu Dynama Moskva se najednou stal horkým zbožím. S kvalitním centrem zářil, najednou dává smysl zkusit, jestli se jeho medvědí síla a zarputilost kolem brány prosadí takhle silně i za mořem.

Kdy jste začal uvažovat o návratu do NHL?

„Asi od té doby, co jsem z NHL odešel. (usměje se) Postupně se to stupňovalo, po první sezoně v Rusku to bylo v hlavě víc, po poslední ještě víc.“

A co se pak tedy muselo objevit, aby vám takový krok dával smysl?

„Chtěl jsem cítit, že dostanu roli, kterou bych chtěl. Za mořem jsem odkroutil dost let v pozici, do které bych se zpátky vracet nechtěl. Zásadní bylo, aby se podařilo vybrat tým podle mých očekávání, kde opravdu dostanu šanci si uhrát místo v sestavě.“

Takže jste v Arizoně projížděl soupisku, seznam křídel v organizaci, který hráč jim na seznamu chybí, jestli je možnost urvat místo na přesilovce?

„Spíš šlo o rozhovor s generálním manažerem a ostatními lidmi v organizaci. Ale jasně, záleží na víc faktorech, jak je tým poskládaný, jací tam jsou útočníci.“

Co vám tedy Bill Armstrong řekl, že jste kývl Coyotes?

„Pro mě hraje velkou roli, že on je člověk, kterého znám hodně dlouho. Působil už v St. Louis jako šéf amatérského skautingu, když mě klub draftoval, později navíc dostal pozici asistenta generálního manažera. Jeho práce a výsledky vás přesvědčí, že je a bude výborným manažerem. Víte, že se bude snažit udělat to samé, co se povedlo St. Louis, aby složil tým, který v budoucnu vyhraje Stanley Cup. To je samozřejmě lákavá nabídka.“

Talentu měla Arizona poslední dobou poměrně dost, ale končí většinou bez play off. Od roku 2012 je to docela bída. Mění se v poušti rétorika?

„Klub má ambice, na příštím draftu bude mít sedm voleb v prvních dvou kolech, snaží se tam něco nastartovat. Manažer dělá zajímavé kroky, dostal za hráče slušné množství picků, tým se mění. Každý chce jít nahoru, Arizona taky.“

Často se říká, jak NHL Evropu moc neřeší. Ale ve vašem případě se dá mluvit o opaku, ne? V Rusku jste dal za dvě sezony v součtu 69 gólů, kdybyste tam neodešel, podobnou pozici a smlouvu na 3,2 milionu dolarů byste v Arizoně sotva dostal.

„S tím časem, který jsem v NHL dřív dostával, asi ne, to máte pravdu. I když