Natěšení na slávu i obavy u Palátů. Přijede Stanley Cup včas?

Před rokem si oslavu se Stanley Cupem kvůli koronavirové epidemii užít nemohli. Teď se konečně dočkají. Tým Tampa Bay Lightning s Ondřejem Palátem a Janem Ruttou obhájil triumf v zámořské NHL a nejslavnější hokejová trofej bude ve středu a ve čtvrtek v Česku. Fanouškům se představí ve Frýdku-Místku, Písku a v Praze. „Je to trochu náročné, nečekal jsem, že až tak,“ oddechl si ve finiši příprav Palátův otec Pavel, trenér malých frýdecko-místeckých hokejistů. „Je to síla, co všechno se musí udělat a zřídit, aby to klaplo. Hlavně se modlíme, aby pohár dorazil včas.“

Lehkou nervozitu u Palátů zasely aktuální zprávy ze Slovenska. Obránce Erik Černák měl mít Stanley Cup v Košicích k dispozici chvíli po poledni. Jenže ochranka grálu hlásila zdržení. „Ondrovi přišla zpráva, že k Erikovi dorazí pohár až v šest večer,“ informoval Pavel Palát. „Snad všechno stihnou, ve středu v poledne musí pohár na radnici ve Frýdku-Místku.“

Kde nastalo zdržení? Podle všeho u kapitána Stevena Stamkose. Právě on měl Stanley Cup naposledy v držení. „Stamkos měl pohár dva dny, pak s pohárem vyrazili do Evropy,“ líčí plán putování Palát starší. „Z Košic k nám, ve čtvrtek ráno si ho Rutič letadlem vezme k sobě a z Prahy pak zamíří do Švédska. Teprve pak přijde na řadu Rusko.“

Ve Frýdku-Místku začnou oslavy ve středu v poledne na radnici. Od 12.30 do 15.30 hodin bude pohár vystavený na náměstí Svobody. Ondřej Palát se bude podepisovat, na velkoplošné obrazovce poběží záznam finálového duelu Tampy s Montrealem.

„O přestávkách Ondra vyběhne z podpisového stanu na podium, poběží záznamy jeho akcí,“ upřesňuje táta. „Taky jsem si vymyslel pár blbostí. Chtěl bych třeba, aby z radnice jelo otevřené auto, Ondra na korbě a před ním hasiči s prapory Tampy. Sám jsem zvědavý, co všechno vyjde. Byl bych rád, aby se lidi bavili, zapomenuli na aktuální starosti. A aby třeba i lidi v Americe viděli, že umíme slavit.“

Oslava Stanley Cupu je podle Paláta ideální šance, jak zahnat mizernou náladu. „Všechno je teď pořád takové rozhádané, nálada ponurá. Očkování, politika, blížící se volby... Chtěli jsme, aby se lidi trochu pobavili, trochu se stmelili a alespoň na chvíli zapomenuli na běžné starosti.“

S úsměvem přiznává, že si sám ani nepředstavoval, kolik starostí s oslavou bude. „Kdysi jsem si říkal, že bych to zvládl i sám. Pódium, muzika, hotovo. Ale jak to vidím... Síla, co všechno se musí udělat, aby to klaplo. Do toho nervy, jestli pohár přijede včas, jestli vyjde počasí. Je to zvláštní, těšíte se na tohle roky a najednou takové stresy. Naštěstí nám s organizací hodně pomáhá Kuba Mikulík z frýdecko-místeckého klubu. Šikovný kluk, strašně pomohl. Z NHL získává videa, fotky, všechno oficiálně. Nejde jen tak vytisknout plakáty, musíte zajistit práva a podobně.“

Po oslavě na náměstí se Ondřej Palát s pohárem přesune do haly Polárka. „Malým klukům jsem to slíbil,“ přitakal táta. „Aby taky měli na co vzpomínat a byla to pro ně i motivace. Tak jako pro nás před lety, když byl se Stanley Cupem v Janovicích Pavel Kubina. Na ledě už to bude bez veřejnosti, jen pro kluky, co hrají za Frýdek-Místek. Fotek a podpisů už mají dost, Ondra za nimi chodí i před nebo po trénincích, ale s pohárem to bude ještě něco extra.“

Pak přijde na řadu soukromá párty v Čeladné. „Ondra tomu říká druhá svatba,“ usmívá se Pavel Palát. „Rodina, kamarádi. Jídla i pití je připraveno hodně. Ale do poháru se jídlo dávat nebude. Viděl jsem nějaká videa z Ameriky a moc se mi to nelíbí, nemám to rád.“

Na Palátově svatbě sice byli i spoluhráči Tyler Johnson, Alex Killorn a trenér Jon Cooper, ale tentokrát dorazí pouze Jan Rutta. „Rutič si bude hlídat, aby pohár odcestoval včas,“ usmívá se Pavel Palát. „A další kluci z Tampy mají svých starostí a oslav dost.“