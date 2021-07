Sedm českých podpisů v NHL: čínské překvapení i posila pro Stanley Cup

Hned sedm českých hokejistů si v prvním den otevřeného trhu s volnými hráči NHL našlo angažmá v zámoří • FOTO: koláž iSport.cz Hned sedm českých hráčů podepsalo při první příležitosti po otevření trhů s volnými hráči nové smlouvy v NHL. Nikdo z nich nepokračuje v dosavadním působišti. Jejich nové role se liší výrazně. Zatímco Petra Mrázka podepsal kanadský favorit s vírou, že může být brankářem, který dovede tým až na vrchol, většina dalších podpisů má punc rozšíření kádru a zajištění jeho hloubky. V článku iSport.cz se podívejte na všech sedm krajanů, kteří jsou pod novou smlouvou v zámoří.

Petr Mrázek (Toronto) 3 roky. 3,8 milionu dolarů ročně Celek z největšího kanadského města se v posledních ročnících stal terčem posměchu. I přes obrovský talent v ofenzivě tým nepřešel první kolo play off. Obrovská očekávání jsou rok za rokem rozdrcena napadrť. Změnit to má Petr Mrázek, který po působeních v Detroitu, Philadelphii a Carolině poprvé v kariéře zamíří do kabiny kanadského celku. Očekává se, že si zápasovou porci rozdělí rovným dílem s kolegou Jackem Campbellem.

Dmitrij Jaškin (Arizona) 1 rok. 3,2 milionu dolarů ročně Slušný příklad toho, jak se během pár let může kompletně změnit nahlížení na hráče. Když Jaškin odcházel ze St. Louis v roce 2019, měl na sobě nálepku dříče ze čtvrté lajny, který boří. A dál nic moc. Dva ročníky v Dynamu Moskva, kdy střelecky explodoval však zapříčinily, že ho Arizona angažovala do úplně jiné pozice. Už výše platu nasvědčuje, že čas na ledě Jaškin dostane. A pokud si přenese střelecký cit, rozhodně to není poslední smlouva.

David Kämpf (Toronto) 2 roky. 1,5 milionu dolarů ročně Nevšimnete si ho. Jak na ledě, tak mimo něj. Neuchvacuje bombastickými akcemi, ani hromadami bodů. Ale je nesmírně platný. Své místo má většinou ve čtvrté pětce, a hlavně v oslabení. Ať chcete nebo ne, bez podobných typů se Stanley Cup vyhrát nedá. Kämpf zastane hromadu práce, která není vidět, ale je nutná. Toronto si ho zavázalo na dva roky a ví proč. Za rozumné peníze dostane přesně to, co chce. Nevýhodou je ale slabá produktivita.

David Rittich (Nashville) 1 rok. 1,25 milionu dolarů ročně Odchovanec Jihlavy má rok na to, aby si zvednul v NHL renomé. Chtěl do týmu, kde bude mít šanci bojovat o pozici jedničky. A dočkal se. Predators měli po konci legendárního Pekky Rinneho volné místo a potřebovali zkušenějšího brankáře, jenž by kryl záda mladému Jusse Sarosovi. Nikde však není psáno, že by Rittich nemohl kolegu výkonnostně předčit. O Finovi se ví, že mívá potíže s konzistencí.

Tomáš Nosek (Boston) 2 roky. 1,75 milionu dolarů ročně Po dlouhých ročnících si může český dříč vydatně odfouknout. Konečně dostal od svého chlebodárce důvěru, která není ohraničená jen následující sezonou. Nosek má za sebou nejlepší sezonu kariéry. Hrál výtečně, ale Vegas už na něj neměli prostředky. Tak se ozval Boston, který za rozumný peníz získá svědomitého hráče do třetí, nebo čtvrté formace. Navíc s příslibem, že díky Pastrňákovi zapadne do kabiny bez dlouhých prodlev.

Dominik Simon (Pittsburgh) 1 rok. 750 tisíc dolarů ročně Šťastný návrat? Simon v něj určitě doufá. Právě v Pensylvánii NHL okusil, strávil tam pět sezon. Ta poslední, šestá, se mu však mimořádně nevyvedla. Angažmá v Calgary bylo protrápené, trenér mu nedal šanci a bylo vůbec otázkou, zda některý celek po českém šikulovi sáhne. Nakonec to dlouho netrvalo, nicméně se jedná o dvoucestný kontrakt a Simon tak nemá vůbec nic jistého. O své pozici bude muset přesvědčit.