Po sezoně přijdou o halu, i tak mají Coyotes velký plán: získat Matthewse!

Už před draftem v roce 2016 se v zámoří šířily informace o tom, že Arizona klidně zaplatí Torontu i zbylým pěti předcházejícím klubům, aby jí přenechaly volbu číslo jedna, pro kterou byl jednoznačným kandidátem právě Matthews. Tehdy sedmí Coyotes měli smůlu, vytoužený útočník se odstěhoval do Kanady, kde v modrobílém dresu za pět let nastřílel již 199 gólů.

A i když bude rodák ze San Ramonu minimálně ještě tři sezony dál pálit za Maple Leafs, americký klub již připravuje plán, jak zařídit, aby u kanadského soupeře nepodepsal novou smlouvu.

S informací o možném budoucím přestupu přišel například americký novinář Steve Kournianos z The Draft Analyst. Jak uvedl na svém twitteru, Arizona již dláždí cestu pro závod o Austona Matthewse v roce 2024, kdy mu údajně ochotně nabídnou největší smlouvu v historii NHL.

Nejen pro řadu fanoušků Toronta absurdní a těžko představitelnou možnost nelze vyloučit, obzvláště když klub má v kádru jen tři útočníky, kteří mají podepsáno na dva roky a více. Pod platovým stropem se tím pádem uvolní ohromný prostor a získat nového lídra, který by svými kousky získal větší pozornost fanoušků, je pro Arizonu bezpochyby víc než lákavé.

Nicméně smělý plán vypadá poněkud šíleně vzhledem k situaci, v níž se Coyotes momentálně nachází. Po konci blížící se sezony dostane hokejový tým vyhazov z haly v Glendale. I když klubové vedení v čele s generálním manažerem Billem Armstrongem a prezidentem Xavierem Gutierrezem stále doufá, že si město své rozhodnutí rozmyslí, radnici i kvůli nízké návštěvnosti a tedy i malým tržbám došla trpělivost. Arizonu tak takřka jistě čeká stěhování. (VÍCE čtěte ZDE<<<)

Kam se klub, za který bude v příštím ročníku hrát český brankář Josef Kořenář a reprezentační útočník Dmitrij Jaškin, přemístí, zatím není vůbec jisté. Ve hře je comeback do Phoenixu, nebo do nedalekého města Tempe, kde však stále není hokejový stadion. V úvahu tak přichází i velké stěhování do Houstonu, Hamiltonu či dokonce do kanadského Quebecu.

Útočníci Arizony s víc jak roční smlouvou Clayton Keller

délka smlouvy: 7 let

roční plat: 7,15 milionu dolarů Nick Schmaltz

délka smlouvy: 5 let

roční plat: 5,85 milionu dolarů Andrew Ladd

délka smlouvy: 2 roky

roční plat: 5,5 milionu dolarů

Arizona Coyotes Vše o klubu ZDE