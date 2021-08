Coyotes dostali vyhazov ze stadionu. Městu se nevyplatí, kam přesídlí?

Niklas Hjalmarsson by se po sezoně mohl vrátit do Švédska • ČTK / AP / Michael Owen Baker

Ještě jeden ročník NHL, pak konec. Hledejte si nový domov! Město Glendale neprodloužilo arizonskému klubu nájemní smlouvu na arénu. „Stále doufáme, že si to ještě rozmyslí,“ zní z kanceláří Coyotes. „Dosáhli jsme bodu, z něhož není návratu. Naše rozhodnutí je konečné,“ utnulo debaty město. Kam by se mohla organizace přestěhovat?

Skřípalo to mezi nimi dlouhodobě, vztahy byly našponované. Teď je partnerství u konce. Ještě rok zůstanou „ve společné domácnosti“, pak se však cesty města Glendale a Arizony Coyotes rozdělí. Klub NHL čeká v Gila River areně poslední sezona, pak se bude pakovat jinam.

Důvodem jsou samozřejmě finance. Město si před časem najalo poradenskou společnost, která spočítala, že mnohem více než hokej se regionu vyplatí jiné využití stadionu. „S rostoucím zaměřením na rozsáhlejší akce s větším dopadem se město Glendale rozhodlo neobnovit smlouvu Arizoně Coyotes,“ stojí na Twitteru města.

Každý rok patřila Arizona v návštěvnosti k nejhorším v lize. V průměru chodilo na její domácí zápasy (mimo COVID-19) zhruba čtrnáct tisíc fanoušků. Hůř na tom byli v ročníku 2019/20 pouze Florida, New York Islanders a Ottawa.

„Během následujícího roku oznámí město spoustu nových projektů, které vygenerují nové prožitky pro rezidenty, návštěvníky i místní investory,“ říká městský hospodář Kevin Phelps, který byl roky zodpovědný za smlouvu s hokejovým klubem. Coyotes v aréně odehrají ještě poslední nadcházející sezonu, do 30. června 2022 však musí veškeré prostory haly vyklidit.

„Jsme velmi zklamání jednostranným rozhodnutím města Glendale přerušit jednání o víceleté dohodě na prodloužení nájmu. Stále doufáme, že přehodnotí svůj krok, kterým by jinak poškodili malé podniky a pracovité obyvatele Glendale. Stále jsme otevření dalším jednáním,“ uvedl prezident Coyotes Xavier Gutierrez.

To však podle všeho nepřipadá v úvahu. „Dosáhli jsme bodu, ze kterého již není návratu. Neexistuje žádné váhání, rozhodnutí je konečné,“ řekl Phelps deníku The Athletic. Podle informací zámořského webu také vedení klubu dluží městu velký obnos, jelikož tučnou činži několikrát nezaplatilo. Podle veřejných záznamů Coyotes dluží minimálně tři sta tisíc dolarů (6,5 milionu korun).

„Už loni jsme se dohodli, že klubu kvůli pandemii odpustíme značný podíl z dohodnuté částky. Domluvili jsme se však, že další závazky budou hradit v termínu splatnosti podle nájemní smlouvy. To se však nestalo,“ přidal Phelps. Jen se tím potvrzují spekulace o tom, že klub dlouhodobě drtí rozsáhlé finanční problémy.

O možném stěhování organizace jinam se mluvilo už v minulých letech, nikdy však obě strany nedošly až do aktuálního krizového bodu. Už dříve komisionář NHL Gary Bettman prohlásil, že město není schopno finančně podporovat frančízu NHL a v Glendale klub dlouhodobě zůstat nemůže. To se logicky nelíbilo ani radním. „I když jsem měl s šéfy klubu často pozitivní hovory, jejich neustálá prohlášení, že potřebují přesunout tým z Glendale, byla pro naše obyvatele a podniky pohrdavá a zklamáním,“ doplnil Phelps.

Kde najdou Coyotes nový domov? Nejpravděpodobnější variantou je stěhování do nedalekého Tempe, které se rovněž nachází ve státě Arizona a ve spojitosti s klubem se již delší dobu skloňuje. Tam však stadion zatím ani nestojí, na stole jsou pouze jeho návrhy. Úplně vyloučen tak není ani odchod z pouštní lokality jinam.

Kde by mohli Coyotes najít nový domov?

PHOENIX

Fanoušci doufají, že by se klub nemusel stěhovat daleko. Na první pohled nejméně bolestnou variantou je návrat Coyotes do haly Footprint Center, kde už klub mezi lety 1996 až 2003 působil. Od současné areny v Glendale je vzdálená jen čtyřicet kilometrů. Identita organizace by tak zůstala v podstatě zachována. Roky se taky mluví o nedalekém městečku Tempe, tam však zatím žádná arena není.

QUEBEC

Vždycky, když se začne mluvit o stěhování nějaké frančízy NHL jinam, jako první všem naskočí na mysl Quebec. V kanadském městě se slavná soutěž hrála mezi lety 1979 až 1995, kdy klub zanikl stěhováním do Colorada. Všechny nové kluby v lize se nacházejí na západě, Quebec by mohl vyrovnat balanc. Infrastrukturou i zázemím je připraven, město otevřelo v roce 2015 novou Videotron Center, kde zatím hrají pouze junioři.

HOUSTON

Pokud by si NHL přála ponechat frančízu na jihu USA, mohl by být ve hře přesun do Houstonu. Ten je pátým nejlidnatějším městem v Severní Americe, je největším městem, které nemá klub NHL. Majitel klubu NBA Houston Rockets Tilman Fertitta navíc v minulosti již několikrát vyjádřil snahu přivést hokej do texaské metropole. V letech 2003 až 2013 se v místní Toyota Centre hrála nižší AHL.

HAMILTON

Podobná situace jako u Quebecu. Také Hamilton chtěl NHL v minulosti už mnohokrát. Miliardář Jim Balsillie se již v minulosti snažil přivést Pittsburgh, Nashville i Arizonu. S ní by mohl zkusit druhé kolo jednání. Hamiltonu však pozici komplikuje lokalita mezi městy Toronto a Buffalo. V tamní FirstOntario Center aktuálně sídlí junioři z OHL. Hala byla dříve domovem klubu AHL Hamilton Bulldogs (1996–2015).

