Crosby fandí Ovečkinovi: Doufám, že překoná Gretzkého, je na dostřel

Gólová meta 894 vypadala v NHL dlouho nesmrtelně. Od chvíle, kdy Wayne Gretzky skončil kariéru, se k historickému maximu nikdo nepřiblížil. Alexander Ovečkin, který je aktuálně na 730 trefách, by mohl. „Je na dostřel, bylo by úžasné, kdyby to zvládl,“ pronesl Sidney Crosby, obyčejně na ledě velký Ovečkinův rival. Kapitán Penguins jen samozřejmě věří, že jeho tým z kanonády „pan kolega“ vynechá.

Počítadlo se zastavilo 29. března 1999. Ano, dá se v tom vidět určitá symbolika. Hráč s číslem 99 právě vstřelil svůj posední gól v NHL. Za New York Rangers skóroval Wayne Gretzky proti Islanders, celkem se jeho účet v nejlepší lize na světě uzavřel na 894 trefách. Teď se snažte, mládeži. Kdo se přiblíží? Zvládne to vůbec někdo?

Pár se jich objevilo, Jaromír Jágr se dostal na 766 gólů. Druhé místo mezi střelci drží Gretzkého předchůdce Gordie Howe s nástřelem 801. Nakonec se ale jeden vážný vyzyvatel našel - Alexander Ovečkin . Čerstvě prodloužil s Washingtonem smlouvu o dalších pět let. „Doufám, že se mu podaří Waynea Gretzkého předskočit. Dnes jsem mu řekl, že si přeju, ať mu to vyjde. Je na dostřel, bylo by úžasné, kdyby to zvládl,“ vyhlásil Sidney Crosby na mediálním dni NHL. Kapitáni Washingtonu a Pittsburghu se potkali na akci, kde se tradičně natáčejí televizní spoty a rozhovory.

Jen ruku si nejspíš nepodali. Crosby má už několik let problémy se zápěstím a teď se s klubem domluvil, že všechny možnosti, jak udržet ruku v provozu, padly. Od lékařů slyšel, že musí na operaci a zpátky bude nejdřív za šest týdnů, přitom NHL začíná za měsíc. Začátek sezony musí Penguins zvládnout bez lídra.

S Ovečkinem začnou už 17. sezonu v NHL, byť tedy Crosby o fous později. Od nástupu do ligy patří oba mezi hlavní tváře. Chcete vidět jejich souboj, vzájemné srovnání, ideálně v play off. Z Crosbyho slov je znát, jak si během dlouhého soupeření naučili jeden k druhému respekt. Podle kapitána Panguins je důležitý způsob, jak Ovečkin dává góly. Není u něj stěžejní rychlost ani mrštnost, má skvělou střelu. Takže tím pádem by měl mít šanci být produktivní i v dalších letech. Rychlost se ztrácí, střela ne. „Dovede dát gól odkudkoliv, když přejede modrou čáru,“ dodal Crosby.

Ovečkin dává v NHL průměrně 45 gólů na sezonu (i se zkrácenými ročníky) a střílí 0,61 gólu na zápas. Čísla mu asi postupně o něco klesnou, ale když si vezmete, že během pěti let dá každý rok minimálně 35 gólů, Gretzkého překoná. Tímhle tempem by se tak dostal na 905 tref. A navíc je v příštích dvou sezonách reálné, aby šel Ovečkin přes 40 branek. Najednou Gretzkého rekord nezní tak nepřekonatelně. „Abych se přiznal, tak teď o tom nepřemýšlím. Je to dlouhá a těžká cesta, co se stane, to se stane,“ odvětil Ovečkin na setkání s novináři.

Samozřejmě taky musí myslet na to, že podpora kapitána Penguins má logicky i svoje hranice: „Hlavně doufám, že všechny svoje góly posbírá proti jiným týmům, než jsme my,“ dodal. Pittsburgh s Washingtonem do sebe totiž znovu budou narážet v Metropolitní divizi. Opět půjde o velký souboj Crosby vs Ovečkin, komplexní centr vs střelecký démon. Jasně, až se dá první z nich dohromady.