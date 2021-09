Kraken je vypuštěn! Byznys, ekologie a hokej, Seattle otevírá NHL nový trh

Microsoft, Amazon, Boeing nebo Nintendo. Málokdo tuší, že tahle obrovská jména světového byznysu sídlí právě v Seattlu. V posledním desetiletí se z aglomerace nazvané Greater Seattle stalo jedno z hlavních amerických center, kde sídlí technologičtí giganti. Úměrně tomuto faktu rostla i ekonomická výkonnost celé oblasti. V minulé dekádě byla třetí nejrychleji rostoucí z hlediska hrubého domácího produktu.

A i NHL je byznys. Dolarová čísla a zvyšující se zisky ligu zajímají, není třeba se tvářit, že to tak není. Při volbě nové destinace je kromě zájmu o hokej, nepřítomnosti jiných sportovních organizací nebo finanční síly majitele, důležitá i ekonomická síla dané lokality. A tu Seattle má. Vedení v čele s generálním manažerem Ronem Francisem nebo i českým šéfem skautingu Robertem Kronem tak může věřit, že jejich Kraken od října potopí pod hladinu nejednoho soupeře.

„Tohle město z hlediska hokeje vůbec nebylo na mém radaru. Znal jsem ho jen díky kapele Nirvana. Ale těším se. Díky tomu, že jde o něco nového, tak máte pocit, že jste součástí historie,“ shrnul své pocity Mark Giordano poté, co si ho Seattle vybral z Calgary při rozšiřovacím draftu. Kanadský obránce se společně s brankářskou hvězdou Phillipem Grubauerem a útočníkem Jadenem Schwartzem stanou nejvýraznějšími tvářemi nové party.

Historii ale nebudou psát pouze na ledě. Pozornost si tým ze státu Washington přitáhl i díky místu, kde bude svádět bitvy se soupeři. Hokejová aréna s názvem Climate Pledge, což v překladu znamená Klimatický závazek. Za cenu miliardy dolarů ze strany místních technologických firem (hlavně Amazonu) vyrostl stánek, jenž nebude do ovzduší vypouštět vůbec žádné emise. Budoucnost je teď, řeknete si.

„I co jsem se bavil s rodinou, u které jsem bydlel, tak podle nich za posledních zhruba osm let, kdy se do Seattlu přistěhovali, se to město strašlivě změnilo. Pořád tam přibývá něco nového a pořád se rozrůstá,“ potvrdil v rozhovoru pro deník Sport český obránce Šimon Kubíček, který dvě sezony působil v juniorském celku Seattle Thunderbirds právě v době, kdy se o přidání nového týmu do ligy rozhodlo.

„Velký vliv na fungování u nás to tehdy nemělo. Ano, mluvilo se o tom, ale nejvýrazněji se to projevilo počtem skautů na tribuně na našich zápasech. Pozorovali mladé hráče pro nově se budující tým,“ doplnil obránce, jenž se bude nově snažit v zámoří prokousat do sestavy Edmontonu.

Zbývá zodpovědět otázku, jak to partě s bleděmodrým znakem na hrudi půjde na ledové ploše. „Je neférové očekávat od Seattlu podobně úspěšný výsledek, jakého dosáhli v první sezoně ve Vegas. Přesto jsou očekávání v tomhle rychle se rozvíjejícím hokejovém městě vysoká,“ shrnul situaci ve svém sloupku pro web Seattle Times novinář Matt Calkins.

Ano, Golden Knights si prosekali cestu v premiérovém ročníku až do finále a všechny celky, které přijdou do ligy po nich, dostaly pod solidní tlak. Seattle bude s týmem z Nevady automaticky porovnáván. Ale zvolil jinou strategii. Kromě zmíněného Giordana si nevybral v rozšiřovacím draftu jiné velké jméno, přestože byla k mání. Vedení upřednostnilo zodpovědnou finanční politiku a chtělo si nechat volné ruce pro případná vyjednávání s volnými hráči. Na tučný balík se jim povedlo přilákat už výše zmíněné Grubauera, Schwartze nebo centra Alexe Wennberga.

Ale upřímně, jména na papíře nyní dohromady netvoří družinu, která by měla aspirovat na příčky nejvyšší. „Vzpomínám si, když Vegas zvolili jejich tým. Lidé netušili, co od nich čekat, ale my jsme tušili, že mají dobrou soupisku. A jsou od té doby favority. Ale mně se náš tým líbí. Líbí se mi, co vedení udělalo za volby. Dokud bruslemi nevkročíme na led, nezjistíme, jak to bude fungovat dohromady,“ uzavřel srovnání Giordano pro The Athletic.

Jak by mohla vypadat sestava

Grubauer (Driedger)

Giordano – Larsson

Oleksiak – Dunn

Soucy – H. Fleury



Eberle – Wennberg – Schwartz

Donskoi – Jarnkrok – McCann

Appleton – Geekie – Tanev

Blackwell – Bastian – Johansson

5 hlavních jmen Seattle Kraken

Philipp Grubauer

29 let, brankář (minulou sezonu 40 zápasů, 30 výher)

5,9 milionu dolarů

Za poslední tři ročníky v Coloradu se Philipp Grubauer vyšvihl mezi gólmanskou elitu NHL. Patří mezi naprostou špičku, navíc míří do ideálního brankářského věku. Seattle ho ulovil na trhu volných hráčů a zavázal si ho na šest let za 35,5 milionu dolarů. Jasná jednička týmu.

Chris Driedger

27 let, brankář (23 zápasů, 14 výher)

3,5 milionu dolarů

Dlouho mu trvalo, než se prokousal do role stabilního hráče NHL. Rodákovi z vymrzlého Winnipegu šla k duhu až prosluněná Florida. Chris Driedger se tam rozchytal a udělal si hlavně v posledních dvou sezonách jméno. Brankáře mají Kraken na minimálně tři roky vyřešené.

Mark Giordano

37 let, obránce (56 zápasů, 26 bodů (9+17))

6,75 milionu dolarů

Největší jméno sestavy. Dlouholetý kapitán Calgary, jeden z nejoblíbenějších hráčů v celé lize. Mark Giordano má za sebou i jednu sedmdesátibodovou sezonu, v roce 2018 se stal nejlepším obráncem NHL. Jistě, je mu už 37 let, přesto ideálně vyplní roli lídra kabiny.

Jaden Schwartz

29 let, útočník (40 zápasů, 21 bodů (8+13))

5,5 milionu dolarů

Chtěl nový start. Minulý ročník Jaden Schwartz podle svých slov v St. Louis vyloženě protrpěl. Jak díky pravidlům kvůli zuřící pandemii, tak i rodinné tragédii, když mu v prosinci zemřel otec. Seattle byl nejlepší volbou. Co může být lepší než start úplně nového týmu?

Jordan Eberle

31 let, útočník (55 zápasů, 33 bodů (16+17))

5,5 milionu dolarů

Zlaté dítě kanadského hokeje, hvězda juniorských let a křídlo, jemuž se předvídala velká budoucnost. Nelze říct, že by Jordan Eberle vyloženě zklamal, ale čekalo se víc. Přesto je stabilním hráčem NHL a na severozápadě USA se od něj očekává, že potáhne ofenzivu.