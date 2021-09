Sen o NHL: 4. pokus. Lauko už hodlá prorazit v Bostonu, trenéři ho chválí

Síla Pána prstenů má pomoci konečně prolomit trvající prokletí. Jakub Lauko s novým tetováním plným motivů ze své oblíbené trilogie sní o NHL, cestu si ale bude muset prosekat přes zástupy nepřátel. Bruins totiž posílili. Především v útoku. A pro mladé naděje je cesta do prvního celku nesmírně složitá. „Budu prostě bojovat, abych dostal šanci,“ prohlásil sympaticky jednadvacetiletý forvard. Filmoví hrdinové by na něj byli pyšní.

Nováčkovské a předsezonní kempy. Dvě události, které sice z fanouškovského hlediska postrádají atraktivitu, nicméně pro kluby NHL jsou nesmírně důležité. První z nich vedení naznačí, jak vypadá jejich budoucnost, ten druhý, co tak můžou očekávat od aktuální sezony. Podle zámořských expertů není hloubka talentů u Bruins nikterak zázračná, naopak síla elitního mužstva by měla cílit na Stanley Cup. Jednoduchá logika tak říká, že cesta do TD Garden je pro prospekty všechno, jen ne umetená.

„Všichni tady víme, že soupiska Bruins je pořádně našlapaná. Je tam hodně dobrých hráčů,“ okomentoval sílu týmu Jakub Lauko, jehož si Boston vybral ve třetím kole v roce 2018 jako celkově 77. hráče v pořadí. „Také mají mnoho dobrých hráčů v útoku. Budu prostě bojovat o to, abych dostal příležitost. Udělám to nejlepší pro to, abych tu zůstal co nejdéle,“ dodal v průběhu kempu.

Poslední věta nejlépe vystihuje mladíkovu snahu na následující týdny. Kempy totiž mají jednoduché pravidlo: kdo přežije, vyhraje. Lauko třikrát nepřežil, nyní dostává pokus číslo čtyři. „Máme ve zvyku na některé hráče počkat a být si tak jistí, že jsou v nejlepší možné formě. Lauko je toho krásným důkazem. Jinde by už šanci pravděpodobně dostal, ale nebyl by na ni ready,“ doplnil k aktuálním šancím pražského rodáka Ryan Mougenel, kouč záložního celku z Providence, kde Lauko odehrál poslední dva ročníky.

„Dělá pro tu šanci všechno. Má vůli blokovat střely, vůli hrát fyzicky, úžasnou rychlost. Má veškeré vlastnosti. Jen je musí pořád rozvíjet,“ chválil v průběhu ročníku svého svěřence tehdejší vládce střídačky farmářského týmu Jay Leach. Poslední působení tam Laukovi totiž parádně sedlo. Jen Cam Hughes byl produktivnější a v tabulce plus/minus vyčníval Lauko nade všemi. Nemohl poslat nahoru lepší vzkaz než ten, na kterém by bylo jasně napsáno: „Tak už mě tam sakra pošlete!“

Z českých útočníků nacházejících se v nováčkovských kempech má Lauko, jenž předchozí ročník rozjel v Karlových Varech, pravděpodobně největší šanci v průběhu sezony do nejlepší ligy světa proniknout. I tak má před sebou pořádně nabitou partu konkurentů. Brad Marchand, Taylor Hall, Jake DeBrusk, Nick Foligno, Tomáš Nosek nebo Trent Frederic. Nesmírně kvalitní společnost hokejistů stojí v hierarchii levých křídel nad talentem, jehož pro velký hokej vychovali v Chomutově.

Aby se tak v nadcházejícím ročníku premiéra odehrála, musí se sejít dvě věci. Lauko musí přežít boj v kempech a zároveň doufat v příznivou shodu okolností v prvním celku. První ovlivnit může, to druhé těžko. „Udělal důležitou věc. Pracoval na své hře a díky tomu z ní má dobrý pocit. Porozuměl některým věcem, které se pojí s tím být profesionálem,“ doplnil trenér farmy Bruins Mougenel, jenž před sezonou povýšil z pozice asistenta na pozici hlavního trenéra. První podmínka by tak měla být odškrtnutá. Na tu druhou odpoví až čas.

Lauko v minulé sezoně (Providence/AHL) zápasy 23

góly 5

asistence 14

body 19

plus/minus +11

Konkurence pro Lauka jméno zápasy body v NHL Brad Marchand 804 715 Taylor Hall 680 596 Nick Foligno 957 486 Erik Haula 456 196 Jake DeBrusk 244 134 Tomáš Nosek 257 66 Trent Frederic 59 5 Anton Blidh 38 3

Hráči Bruins, kteří jsou schopní hrát na levém křídle.