Prognóza NHL: Stanley Cup pro Floridu, vládcem dál McDavid. Co Češi?

Po dvou divokých sezonách, které výrazně poznamenal covid-19, by měla NHL konečně odehrát kompletní ročník. Těšte se na 82 zápasů! Do nich zasáhne i skupina 28 Čechů, kteří jsou teď na soupiskách. Deník Sport tipuje, že uvidíme překvapení. Stanley Cup se bude znovu slavit na Floridě, jen už se s ním nebude mazlit Tampa, ale dlouhými vousy ho poškrábe Radko Gudas se svými Panthers! Král sezony je podle nás jasný, Connor McDavid. A připravte se na pád Pittsburghu.

Finále Stanley Cupu: Florida-Colorado Nebyla by nuda předvídat, že potřetí za sebou by se do finále dostala Tampa? Může se to samozřejmě stát a splnili bychom povinnost. Ale my cítíme překvapení. Zaměřte se na Floridu! Takhle silná snad ještě nikdy nebyla. Má údernou a tvrdou obranu s šéfem Ekbladem a senzací poslední sezony Weegarem. V nejlepších letech jsou ofenzivní hvězdy Barkov a Huberdeau. Ale Panthers nevisí už jen na nich, těšte se, jak ožije Reinhart, který přišel z Buffala, sílu mají i Bennett nebo Verhaeghe a občas se probere i veterán Thornton. Otazník visí jen v brance, štědře placený Bobrovskij není stabilní oporou, ale je tady připravený mladíček Knight. Podle nás tahle parta zvedne nad hlavu pohár. A soupeř ze Západu? Colorado. Už opravdu musí! Sehnalo novou jedničku Kuempera, zlepšuje se produktivní bek Makar plus první MacKinnonův útok je hrozba pro celou ligu. Černý kůň Západu: Chicago Černý kůň Východu: Carolina

MVP ligy: Connor McDavid (Edmonton) Vůbec nemá smysl vést debatu na téma, jestli tenhle McĎábel udělá zase přes 100 bodů. Udělá. A podle nás sebere i cenu pro hráče, který má na výkon svého týmu tak extrémní vliv, že ho vytáhne o několik pater výš. Edmonton přivedl jednoho klíčového hráče do útoku, Zacha Hymana z Toronta. Díky němu by se mělo vyřešit téma, koho k McDavidovi na levé křídlo, už by sem neměli chodit bitkaři s dřevěnýma rukama. Hyman je solidní do defenzivy, dovede přitvrdit, jeho s Jessem Puljujärvim bude mít král Connor u sebe při hře pět a pět, kníže Leon Draisaitl se dostaví na přesilovku. McDavid bude ještě lepší než kdy dřív. A třeba i celý Edmonton, může se stát i zázrak. Další kandidáti: Nathan MacKinnon (Colorado), Aleksander Barkov (Florida), Nikita Kučerov (Tampa Bay)

Nejlepší Čech: David Pastrňák (Boston) V rámci českého hokejového sboru je stále generálem, který udílí rozkazy. Jeho šarži se nikdo nepřibližuje. Individuálním umem rozhodně ne. Po boku Davida Pastrňáka se bude objevovat prověřená dvojice Brad Marchand a Patrice Bergeron, neutrpí ani jeho čas na ledě. To vše hraje pro něj. Větší hvězdu Boston nemá. Sluší se dodat, že Čechů v pozicích hlavních tahounů svých klubů je víc, jenže křídlo Bruins svou organizaci přerostlo. Pasta je značkou pro celou ligu, zařadil se do největší ligové smetánky. Jediný může reálně pomýšlet na zisk nejprestižnějších trofejí. Realitou by klidně mohl být zisk Maurice Richard pro nejlepšího střelce nebo označení nejužitečnějšího hráče. Další kandidáti: Ondřej Palát (Tampa Bay), Tomáš Hertl (San Jose), Jakub Voráček (Columbus)

Největší překvapení: New York Rangers Majitel po minulé sezoně rozprášil sportovní úsek, vyčistil kanceláře i trenérskou kabinu. Cíl? Tým budoucnosti by měl hrát tak, že budoucnost je teď, ne někdy za pět let. Pár věcí se podařilo urychlit, s Goodrowem, Blaisem, Reavesem a Nemethem bude tým rozhodně tvrdší. Kakko, Lafreniere, Chytil a Kravcov mají udělat další velký pokrok, do toho tým vede kouč Gallant, který ze svého souboru umí vymačkat ještě víc, než v něm většinou je. Vzpomeňte na Vegas v první sezoně nebo poslední MS, kde vedl Kanadu. Takže? Rangers asi nepůjdou pro Stanley Cup, zatím. Ale nebuďte v šoku, jestli se dostanou do play off, tam sundají nějakého favorita a třeba dvakrát postoupí. Další kandidáti: Winnipeg Jets, New Jersey Devils, Vancouver Canucks

Největší výbuch: Pittsburgh Penguins Konec velké éry. V posledních třech ročnících tým Penguins nepřelezl první kolo. Přestože už předtím sílily hlasy, že parta Sidneyho Crosbyho se duelů o Stanley Cup účastnit nebude, vždycky se škarohlídy podařilo umlčet. Až doteď. V našlapané Metropolitní divizi jsou objektivně silnější týmy. Pittsburgh navíc přes léto oslabil, do Seattlu zamířil Jared McCann a příchody jsou, vzhledem k našlapanému platovému stropu, spíše v rámci doplnění kádru. Navíc je zraněný Jevgenij Malkin, po minulém ročníku zůstává nevyřešená brankářská otázka a opory nemládnou. Jistě, Crosby je génius, ale na otázku, zda ve 34 letech dokáže sám uhrát play off, si spíše odpovíte záporně. Další kandidáti: Calgary Flames, Montreal Canadiens, Philadelphia Flyers

Nový trend: Jeden gólman je málo „Maximálním počtem utkání, aby dnes byl gólman ready na play off, je šedesát zápasů,“ prohlásil před startem play off 2020 legendární brankář Dominik Hašek. Nyní je to číslo možná ještě o něco nižší. Náročnost soutěže nevyrostla v posledních letech dramaticky pouze pro bruslaře v útoku a v obraně, ale i pro gólmany. Většina klubů tak reaguje. Nejde mít jen jedno jméno a na něj hodit veškerou zodpovědnost. Na prstech jedné ruky dnes spočítáte týmy, kde není kvalitní prověřená dvojka. A ve stále větším počtu týmů se brankářské dvojice rovnoměrným způsobem dělí o čas na ledě. Tenhle trend bude jen a jen sílit.