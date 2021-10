Z finále ke skóre 3:15. Montreal bez opor hoří, fanoušci ho vybučeli

Poslední finalista Stanley Cupu zažívá otřesný vstup do nové sezony. Montreal zapsal na úvod čtyři prohry při skóre 3:15. Jistě, stále je brzy v tom něco hledat. Zvlášť, když současný ročník má zase 82 zápasů. Ale přeci jen. Canadiens sráží absence zkušených hráčů, ale problémem je i hra bez většího nasazení a špatná spolupráce jednotlivých pětek. Tedy v zásadě opak toho, čím tým v posledním play off překvapivě vylétl až do finále. A pak je tu faktor chybějícího Careyho Price (34), na němž je tým až příliš závislý.

Naposledy Montreal ve středu v noci padl v domácí aréně 0:5 se San Jose. Osud zápasu byl v podstatě zpečetěn už ve 4. minutě, kdy už svým druhým zásahem zaúřadoval švédský nováček Jonathan Dahlén. Ve druhém utkání kariéry v NHL se tak dočkal dvou gólů, celý tým Canadiens do té doby dal za tři zápasy tři. A to se nezměnilo ani do konce duelu s Sharks.

V závěru utkání už v Bell Centre bylo slyšet bučení z tribun. Na nich přitom Habs kvůli covidovým opatřením povzbuzovalo pouze 5010 diváků. Při plné kapacitě mohlo být hůř, ale i těm, kteří se do haly vešli, se start do sezony nelíbí. Jen kvůli špatným výsledkům by však nejspíš na své miláčky nebučeli, kdyby viděli stoprocentní nasazení po celý zápas.

A právě to chybí i veteránovi Jeffu Petrymu, jenž po prohře burcoval své spoluhráče. Zkušený obránce je si vědom, že se hra musí zjednodušit. Hráči si podle něj navzájem nepomáhají a musí přitvrdit v soubojích. „Musíme zvýšit úsilí a ujistit se, že se vzájemně podpoříme. Mnohokrát bruslíme od puku, necháváme to na někom jiném. Naše pětky nespolupracují dobře. Takhle se nikam nedostaneme,“ láteřil na tiskové konferenci viditelně rozladěný třiatřicetiletý Petry.

Je třeba říct, že kvůli zranění chybí Canadiens řada opor. Především pak kapitán Shea Weber a brankář Carey Price, ale i další bek Joel Edmundson a útočník Paul Byron. Hlavně absence zkušených Webera (36 let) a Price (34) je varováním směrem k budoucnosti. Čas v NHL se jim krátí a oporami už nebudou příliš dlouho.

Zkušený gólman navíc vypadl těsně před sezonou. Rozhodl se nastoupit do programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hokejistům pečovat o duševní zdraví, když se například kvůli tlaku okolí na výkony necítí dobře. „Dnes nemyslím na Careyho Price jako na gólmana Montrealu, ale jako na člověka," vyjádřil mu začátkem října podporu GM Marc Bergevin. Program je třicetidenní, ale Priceova absence může být i delší.

Náhradník v brankovišti Jake Allen zatím (podobně jako zbytek týmu) není příliš přesvědčivý. Ve třech utkáních inkasoval průměrně 3,05 gólu a úspěšnost zákroků má 88,5 %. Třetí v pořadí Samuel Montembeault chytal pouze s Buffalem (1:5) s úspěšností 86,1 %.

„Hokej je velmi upřímná hra a dnes večer byla upřímná i směrem k nám,“ zhodnotil suše porážku trenér Dominique Ducharme. Ten byl v minulé sezoně dočasným koučem týmu, ale po té, co Canadiens po 28 letech dovedl do Stanley Cupu, ho GM Marc Bergevin v létě jmenoval oficiálním trenérem a prodloužil s ním smlouvu o tři roky.