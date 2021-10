Podvodník Kane? Dostal 21 zápasů natvrdo, Sharks ho vytěsnili z myslí

Nenastoupil do kempu, ani do úvodních zápasů sezony. Ještě předtím NHL prověřovala jeho údajné sázení na zápasy a taky násilí, jehož se měl dopouštět na manželce. Výčet poklesků průšviháře Evandera Kanea vydá za seznam největších biblických hříchů. Teď k nim přibylo porušení předpisů proti šíření koronaviru, NHL vyměřila 30letému útočníkovi trest na 21 zápasů. V kariéře byl suspendován už pošesté, nejnovější postih patří k nejtvrdším v historii.

Už začátkem října byl Evander Kane byl vyšetřován kvůli obvinění, že měl NHL a svému klubu San Jose Sharks předložit falešný doklad o očkování proti covidu. Vedení ligy o jeho suspendaci informovalo bez dalších podrobností. „Chtěl bych se omluvit spoluhráčům, klubu i fanouškům za porušení opatření. Udělal jsem chybu, které upřímně lituji a přijímám za ni veškerou zodpovědnost,“ citovaly Kaneovo prohlášení agentury.

Očkování hráčů v NHL není povinné, v soutěži však pro hokejisty a trenérské štáby bez vakcíny platí přísnější pravidla, včetně povinné karantény pro utkání hraná v Kanadě. Po startu nové sezony liga oznámila, že injekci do té doby nedostali čtyři hráči, v současné době zůstává jediným známým hokejistou NHL tohoto druhu Tyler Bertuzzi z Detroitu. Kane prokazatelně zfalšoval potvrzení o vakcinaci a dostal 21 zápasů natvrdo. Vůbec nejtvrdší podobný postih pro Raffiho Torrese z října 2015 trval dvakrát tolik. Útočník, který tehdy působil rovněž v San Jose, musel stát 41 zápasů za hrubý faul v přípravném duelu. Obránce Sláva Vojnov z Los Angeles, který byl před sedmi lety zatčen na základě obvinění z domácího násilí dostal trest na dobu neurčitou, po ročním zákazu činnosti se však mohl do NHL vrátit, ale místo toho zamířil do KHL.

V předchozí sezoně byl Kane s 22 góly a 49 body nejlepším střelcem i nejproduktivnějším hráčem San Jose. Během trestu přijde o víc než čtvrtinu základní části, poprvé smí nastoupit 30. listopadu proti New Jersey. Jeho čin odsoudilo i vedení Sharks: „Ačkoli nás povzbuzuje Evanderův závazek posunout se dál, jsme nesmírně zklamáni tím, že ignoroval předpisy zavedené NHL a NHLA ohledně zdraví a bezpečnosti. Evanderovo postavení dál nebudeme komentovat,“ stálo v komuniké. Během trestu se Kaneova gáže nebude započítávat do platového stropu. Podle kolektivní smlouvy propadá suspendovanému hráči plat za každý den, kdy není klubu k dispozici. Odstávka přijde Kanea na 35 000 dolarů (asi 750 tisíc korun) denně, celkem na 1,7 miliónu dolarů (371 milionů korun). Stržené peníze putují do podpůrného fondu pro hráče.

Už dřív byl rodák z Vancouveru vyšetřován kvůli podezření z domácího násilí na manželce, vyšetřování však nic takového neprokázalo. Anna Kaneová bývalého hráče Atlanty, Winnipegu a Buffala navíc už v září obvinila ze sázení na zápasy NHL. Ani v tomto případě liga neshledala žádné důkazy. Evander Kane dosud nasbíral šest kratších disciplinárních trestů celkem na deset utkání, včetně stopky za porušení týmových pravidel ještě během působení v Buffalu a za napadení rozhodčího. „Během trestu budu nadále chodit na setkání s odborníky, abych v budoucnu dělal lepší rozhodnutí,“ slíbil Kane tentokrát.

V květnu 2018 podepsal Kane se Sharks smlouvu na sedm let za sedm milionů dolarů ročně. Do konce kontraktu zbývají tři roky. Veterán tuctu sezon v NHL, který pravidelně střílel 25 až 30 gólů, bude mužstvu chybět. Podstatnější však je, zda se po trestu vůbec vrátí, protože hráči i trenéři vypadají, že ho vytěsnili z myslí a dali od něj ruce pryč. „Hráči nechtějí, aby se do kabiny vrátil. A těžko si představit, že se tenhle postoj změní, zvlášť pokud prožijí slušný začátek a budou vyhrávat. V šatně dosud vládla pozitivní atmosféra, a přestože to neznamená všechno, je to pravděpodobně aspoň částečný důvod,“ napsal Kevin Kurz pro The Athletic.

Minulý měsíc navíc Kane v rozhovoru pro ESPN smetl otázku o svých narušených vztazích se spoluhráči. Místo toho, aby převzal zodpovědnost za to, že opakovaně porušoval týmová pravidla. „Pro něj to byl ideální čas začít s nápravou, ale vyšel nazmar. Kaneův trest se stal v hokejovém světě velkou událostí. Z odpovědí hráčů a jejich vyjádření je však cítit, že na Kanea už nemyslí. Proto je těžké si představit, že se Kane v této sezoně ještě do kabiny vrátí,“ uvedl Kurz.

