Faul na Zadinu rozjel bitku. Trpaslík, rozčiloval se Čech po zápase

Filip Zadina a Conor Garland na sebe v Little Caesars areně hráli celý zápas při střetech druhých útoků. Když český útočník Red Wings vstřelil vítěznou branku zápasu, odpověděl tím na Garlandovo vyrovnání ani ne dvě minuty předtím.

Jejich setkání v půlce závěrečné třetiny ale neskončilo oslavami ani jednoho týmu, ale ošetřováním a bitkou. Filip Zadina za brankou dojížděl puk, z druhého směru ho předskočil Kanaďan, nechal za sebou loket a Čech po nárazu skončil na zemi.

Zatímco se Zadina jen těžko zvedal a musel ho zkontrolovat člen lékařského týmu, rozjela se potyčka, ve které spoluhráče mstil i Filip Hronek. Zadina musel na několik minut do kabin, ale na led se stihl vrátit. A na tiskovce rozhodně otřeseně nepůsobil. „Jsem ok. Sahal jsem po puku a dostal jsem loktem. U trpaslíka, jako je on, je to asi normální. Není dost silný, aby se mi postavil v rohu jeden na jednoho,“ zaútočil na Garlanda.

Kanaďan sice oproti Zadinovi subtilnější, ve výšce ale aba hokejisty podle statistik dělí jen pět centimetrů. Oslovení „trpaslík“ (Midget) je ale v Severní Americe považované za urážku lidí s menším vzrůstem. Až tak, že ho kanadský hokej před lety vyřadil z názvů kategorií u dětí.

Garland při tiskovce na Zadinova slova nereagoval. „Věděl jsem, že je za mnou. Byl jsem u puku, zabrzdil jsem, abych si udělal prostor, a najednou jsem dostal trest za úder do hlavy a krku…,“ divil se. „Ale doufám, že se mu daří dobře,“ dodal.

Za faul nakonec dostal dvouminutový trest, původně bylo nahlášeno vyloučení na pět minut.

Canucks si z Detroitu vezou porážku 1:3 a poprvé v sezoně nebodovali. I přes urputou snahu, kdy jen během poslední třetiny vyslali na branku Detroitu 23 střel, víc než Red Wings na opačné straně za celý zápas. Rudá křídla ale podržel gólman Thomas Greiss a německý veterán byl po právu vyhlášen hlavní hvězdou zápasu.