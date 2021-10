Sexuálně napadený hráč z Chicaga se odhalil: Cítím obrovskou úlevu

Jakmile to udělal, rozhostil se v něm prý pocit úlevy a ospravedlnění. Kyle Beach se ve středu odhalil jako bývalý hráč, který byl v médiích dosud uváděn pod jménem John Doe a na Chicago Blackhawks podal žalobu kvůli postupu v případu sexuálního zneužívání z roku 2010. „Znamená to pro mě velký krok. Chtěl jsem tam mít svoje jméno. Upřímně, je to venku. Detaily ve zprávě byly docela přesné a přišlo se na to. Navíc jsem oběť. A vím, že nejsem sám,“ řekl pro televizi TSN.

Sezonu 2009/10 Blackhawks završili triumfem ve Stanley Cupu. Případ sexuálního obtěžování, jehož se dopustil jejich tehdejší videokouč Bradley Aldrich, spadá do doby, kdy bojovali o finále. Kyle Beach, jehož Blackhawks povolali z farmy, se svěřil kondičnímu trenérovi. Zmínky o deliktech se šířily nějakou dobu. V náznacích o nich mluvil třeba bývalý obránce Blackhawks Brent Sopel. Vyšetřování 11 let starého případu začalo poté, co jeden z hráčů klub zažaloval a upletl bič. Následně vystoupil z anonymity a odhalil svoji tvář.

Kyle Beach prý tak dlouho otálel, protože se snažil pohřbít tajemství, jež ho ničilo skrz naskrz. „Bál jsem se a měl strach, že mi to ohrozí kariéru. Většinou jsem měl pocit, že jsem sám, nemůžu nic dělat a nemám na koho se obrátit. Ve dvaceti letech by mě nenapadlo, že mě do takové situace dostane někdo, kdo mi ve skutečnosti měl pomáhat,“ vzkázal. V úterý byly zveřejněny výsledky vyšetřování. „Byl to den plný emocí. Plakal jsem, smál se, smál se a brečel ještě víc. S přítelkyní jsme nevěděli, jak se chovat,“ vyprávěl Beach.

Během play off 2010 si ho do Chicaga vytáhli z farmy. K incidentu s Aldrichem mělo dojít 8. nebo 9. května. Beach se svěřil nejprve dovednostnímu kouči Paulu Vincentovi. Blackhawks zrovna hráli finále Západní konference v San Jose, 23. května, asi hodinu poté, co si vybojovali postup do finále Stanley Cupu, proběhl mítink. Šest osob z vedení bylo seznámeno s tím, co vypověděl Beach. „Tři týdny po oznámení zjevně nebyly učiněny žádné kroky,“ stojí ve zprávě o vyšetřování.

Někdejší video kouč Chicaga Bradley Aldrich se měl v roce 2010 dopustit sexuálního ataku na jednoho z bývalých hráčů





5 zobrazit galerii

Vincent nahlásil incident členům vedení Blackhawks, ale Aldrich s týmem zůstal dál. Odešel po sezoně, ale ještě předtím mu dokonce bylo umožněno strávit den s vítěznou trofejí. I na to se Beache v TSN zeptali. „Udělalo se mi zle od žaludku. Oznámil jsem to a vím, že se to doneslo až k nejvyššímu vedení. Ale jeho život zůstával stejný jako předtím. Když pak vyhráli a já sledoval, jak při oslavách a na týmových fotkách drží Pohár, připadalo mi, jako bych neexistoval. Stejně tak, když mi týmový doktor řekl, že jsem si to zavinil sám. Tohle a pohled, jak se promenuje s Pohárem, že ho nechali vzít Stanley Cup ukázat dětem na střední školu, i když věděli, co se stalo, ve mně vyvolávalo pocit, že jsem zbytečný, že on je v právu a já se mýlil.“ vyprávěl Beach.

Podle vyšetřovatelů vedení Chicaga nereagovalo na zmíněné informace dostatečně rychle. Klub dostal od NHL pokutu dva miliony dolarů, Stan Bowman odstoupil z funkce generálního manažera a ředitele hokejových operací. Syn nejúspěšnějšího kouče v historii NHL Scottyho Bowmana působil v Blackhawks dvacet let, sezona 2009/10 byla jeho první v roli GM. Odešel taky šéf administrace Al MacIsaac. Z účastníků zmíněné schůzky už v klubu nepůsobí vůbec nikdo. Tehdejší prezident John McDonough a první viceprezident Jay Blunk skončili už dřív. Kouč Joel Quenneville vede Floridu, Bowmanův asistent Kevin Cheveldayoff je manažerem Winnipegu.

Za oběma se chystal šéf NHL Gary Bettman. „Myslím, že Blackhawks podnikli krok správným směrem,“ reagoval Beach na poslední vývoj. „Přijali odpovědnost a podnikli nezbytná opatření, i když moc pozdě. Až dosud to popírali. NHL před třemi, čtyřmi měsíci zamítla vyšetřování. Ve zveřejněných prohlášeních Stan Bowman citoval Joela Quennevilla, který řekl – není to citace, nýbrž moje slova –, že play off, Stanley Cup a snaha ho získat byly důležitější než sexuální násilí. Tomu nemůžu uvěřit. To je pro mě jako lidskou bytost nepřijatelné,“ pravil.

Sexuální skandály otřásají NHL, ze skříní vypadávají další kostlivci. Generální manažer Minnesoty a bývalý skvělý útočník Bill Guerin čelí obvinění, že během předchozího angažmá v Pittsburghu kryl sexuální obtěžování ze strany jednoho z trenérů, Clarka Donatelliho. Ne všichni vidí věci černobíle. V anglické verzi Wikipedie někdo do seznamu vítězů u roku 2010 místo Chicaga napsal Kyle Beach. Lídři Blackhawks Jonathan Toews a Patrick Kane vyjádřili lítost, že mu víc nepomohli. Ale vadí jim, jak Bowman s MacIsaacem skončili.

„Ať jsou argumenty, jaké chtějí, pro mě nejsou Stan s Alem přímými viníky. Bez ohledu na chyby, jichž se mohli dopustit, pro Blackhawks vykonali strašně moc. Teď přijdou o všechno, na čem jim záleží, o své živobytí. Nechápu, jak se může stát, že je prostě vymažou a řeknou: ‚Tak, a už o nich nikdy neuslyšíme,‘“ zastal se jich Toews.