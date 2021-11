NHL ONLINE: Toronto s Čechy hraje proti Vegas, Hertl hostí Buffalo

New Jersey porazilo nováčka ze Seattlu, vpravo se raduje i střelec gólu do prázdné Pavel Zacha • ČTK / AP / Frank Franklin II

Hokejisté New Jersey slaví gól Pavla Zachy v prodloužení • Reuters

Hokejový program NHL je tentokrát pořádně nabitý, hraje se devět zápasů, ve kterých nechybí ani čeští hokejisté. Filipové Hronek a Zadina v dresu Detroitu hrají v Montrealu. Arizona s brankářem Karlem Vejmelkou a útočníkem Dmitrijem Jaškinem se pokouší konečně vyhrát proti Philadelphii. Toronto s českou mafiií (Petr Mrázek, Ondřej Kaše a David Kämpf) hostí Las Vegas. Dallas startuje ve Winnipegu. New Jersey s Pavlem Zachou v sestavě nastupují v Anaheimu. Vancouver čelí New York Rangers. Na závěr se San Jose Sharks pouští do duelu s Buffalem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.