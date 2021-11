Pasta bez šťávy, počtvrté nebodoval: Musím střílet, dostanu se z toho

Byl to večer elitní lajny Bruins. Patrice Bergeron nasázel Detroitu čtyři góly! Brad Marchand bral čtyři asistence. No a David Pastrňák… nic. Za nula. Kanón českého střelce se zasekl. Zatímco si parťáci spravili šmak, Pasta nebodoval už čtyřikrát v řadě. „Musím dostat do hlavy, že mám místo přihrávek častěji volit střelbu. V kariéře už jsem zažil takové krize, dostanu se z toho,“ má jasno.

Doteď se v Bostonu řešil spíše mlčící centr. Až do čtvrteční noci se na gólovém účtu Patrice Bergerona kulatila velká nula. Sedmizápasový půst však v osmém představení v sezoně utnul pořádnou hostinou. Z hladovění skočil rovnou do obžerství. Red Wings setnul čtyřmi trefami!

„Bergie je až příliš dobrý hráč na to, aby se takhle dlouho držel dole. Celý náš první útok je natolik kvalitní, že je jen otázkou času, kdy to naplno rozbalí,“ hlásil po výhře 5:1 nad Detroitem trenér Bruce Cassidy. Poznámkou mířil na Davida Pastrňáka, který zatím bodově zůstává v novém ročníku za očekáváním. Ještě to nerozbalil.

V osmi utkáních uhrál pět bodů, z gólu se radoval pouze dvakrát. V posledních čtyřech zápasech vyšel bodově úplně naprázdno.

„Sezona je dlouhá, nikdy vám nevyjde podle představ všech 82 zápasů. Soustředím se na to, abych se každý den zlepšoval, dělal správné věci. Zaměřuju se na detaily, snažím se hru zjednodušit a vrátit se do komfortní zóny,“ říká Pastrňák.

Důraz klade zejména na četnost a efektivitu střelby. Podle svých slov potřebuje potlačit vlastní herní mentalitu a hravost, které mu v první řadě velí přihrávat. Vymýšlet, zkoušet. „Musím do hlavy dostat, že mám prostě raději střílet. Zvlášť teď, kdy mi jde všechno tak nějak pomaleji než obvykle,“ přidává.

„Často si říkám: sakra, vždyť je to jeden z nejlepších střelců celé NHL. Proč to nezkouší častěji?“ rozesmál se Cassidy. „Rovnou si i odpovím. Pasta je totiž skvělý střelec, ale především taky kreativní hráč, který prostě chce i tvořit.“

Posledními sezonami si Pastrňák nahodil laťku řádně vysoko. Pokud sestavíme ligové kanadské bodování za posledních pět ročníků, českého forvarda Bostonu najdeme na 9. místě s 379 body (349 zápasů). Ještě líp je na tom v žebříčku střelců, v němž je pátý. Dal celkem 177 gólů.

„Stojím stoprocentně za ním. Vím, že se zase dostane do své obvyklé pohody,“ vyjádřil mu podporu kouč. „Musí si tím projít, občas padne na každého hráče menší útlum. Pasta je skvělý hokejista a výborný člověk. Pro naše mužstvo je a bude velkým přínosem.“

Také proti Detroitu byl v noci Pastrňák několikrát v situaci, kdy měl pálit. Třeba když ho v 8. minutě utkání parádně našel na křídle obránce Matt Grzelcyk. Pasta ale namísto rány na rozhozeného brankáře volil ještě pas na Marchanda. Jenže ten neprošel.

„Během své kariéry už jsem zažil takové krize a propady, takže jsem si docela jistý, že se z toho dostanu. Jsem dostatečně zkušený na to, abych věděl, jak tyhle dny zvládnout. Vím, že to přijde. Soustředím se jen na následující zápasy. Určitě budu v pořádku,“ povídá sebejistě útočník Bruins.

Trenér Cassidy se rovněž vyjádřil k tomu, jestli cítí spojitost mezi poklesem Pastrňákovy formy a tragickou událostí z léta, kdy spolu s partnerkou Rebeccou přišli o novorozeného syna Vigga Rohla. Ten zemřel 23. června, kdy mu byl necelý týden.

„Léto měl extrémně těžké, potřeboval si od hokeje na nějaký čas odpočinout. On a Becky si to zasloužili. Trochu se vzdálil od hry. Zatímco ostatní kluci dál zůstávali v myšlenkách u hokeje, on úplně nemohl. Není divu. Nemůžu mluvit za Davida, sám ale cítím, že ho to ovlivnit mohlo. Jeho tréninkové dny byly odlišné. Popravdě si myslím, že je u něj ještě cosi k dohánění z pohledu fyzického i duševního,“ pravil kouč.

Hvězdné trio Bruins po 8 zápasech 2021/22 David PASTRŇÁK



body 5 (2+3)

plus/minus 0

střely 33

úspěšnost střelby 6,1 % Brad MARCHAND



body 12 (4+8)

plus/minus 0

střely 16

úspěšnost střelby 25 % Patrice BERGERON



body 7 (4+3)

plus/minus +2

střely 22

úspěšnost střelby 18,2 %

Nejlepší střelci NHL za posledních 5 sezon Alexandr Ovečkin (Washington) 215 Auston Matthews (Toronto) 202 Leon Draisaitl (Edmonton) 187 Connor McDavid (Edmonton) 186 David Pastrňák (Boston) 177