Budík z letního spánku. Pastova lajna zaostává: Jako kousnutá hadem

Většinou zámořských expertů jsou považovaní za nejlepší útok celé NHL. David Pastrňák, Patrice Bergeron a Brad Marchand. Elitní lajna Bostonu, která tým poslední roky táhne. Pohyb, rychlé nahrávky, překrásné kombinace a góly. V novém ročníku ale zatím zůstává trio lehce za očekáváním. „Jsou trochu mdlí, jako by je kousnul had,“ přiznal kouč Bruce Cassidy. V nočním duelu s Floridou (3:2n) útok roztrhnul.

Odehráli spolu jen něco málo přes polovinu první třetiny. A dost. Po zbytek zápasu už se spolu David Pastrňák , Patrice Bergeron a Brad Marchand potkali mezi mantinely jen na přesilovkách. Pro hru pět na pět je trenéři Bruins rozdělili.

Český bombarďák byl odsunut do druhé lajny k Charliemu Coyleovi a Tayloru Hallovi. Do prvního útoku šel na jeho místo Craig Smith. „První lajna byla v poslední době trochu mdlá, ospalá. Jako kousnutá hadem. Zkoušíme různé věci, abychom je pozvedli. Prohodili jsme pravá křídla. Smitty dodal elitnímu útoku více forčekinku. Je to chlap, který dovede tvrdě pracovat a získat puky. Cítil jsem, že tohle je způsob, jakým proti Floridě potřebujeme hrát, abychom uspěli,“ popsal trenér Bruce Cassidy.

Útlum obávaného tria je znát. Pastrňák v sedmi duelech uhrál pět bodů, dal jen dva góly. Pouze jednou se trefil při hře v plném počtu hráčů. Na dvě branky spotřeboval 31 střel. Je zvyklý na mnohem vyšší úspěšnost. Kupříkladu v posledním ročníku se v úvodních sedmi zápasech trefil pětkrát. A po devíti utkáních měl dokonce gólů devět!

Teď se na ledě trochu hledá. Puku se zbavuje rychleji, než jsme u něj byli zvyklí. Tolik se s ním nemazlí, dělá špatná rozhodnutí. „Je jen otázkou času, kdy se vrátí na svou standardní úroveň. Je to úžasný hokejista,“ má však jasno Cassidy.

Do šancí se Pasta zvládne dostávat, ale zatím je neproměňuje. Podle metriky očekávaných gólů už měl být výrazně dál. V minulé sezoně hodně zapracoval na poziční a defenzivní složce své hry. Oproti dřívějšku prakticky vyrovnal podíl ztracených a získaných puků. Na startu této sezony se však zase vrátil k záporným číslům. Vybojoval jen dva puky, osm jich ztratil.

Nejvýraznější propad je vidět u Bergerona. Hvězdný centr zatím čeká na první gól sezony. Jako by se ještě elitní medvěd neprobral z letního spánku. Střelecky není ani zdaleka tak aktivní jako dřív, ve větších příležitostech je vidět jen sporadicky. Žádná z jeho 11 střel při hře pět na pět nebyla analyticky považována za vysoce nebezpečnou. Pro srovnání, z Pastrňákových 28 ran (hra pět na pět) bylo nebezpečných hned osm.

Jediný, kdo se zatím drží svého standardu, je Marchand. Ani ten však se svými výkony není spokojený. „Pořád nehraju svůj nejlepší hokej. Bez ohledu na body si myslím, že můžu být mnohem lepší. V několika zápasech jsem se cítil unavený, bez šťávy. Ke spokojenosti mám zatím daleko,“ popsal sebekriticky Marchand, který už však uhrál osm kanadských bodů.

hvězdné trio Bruins po 7 zápasech 2020/21 2021/22 DAVID PASTRŇÁK 5 góly 2

5 asistence 3

+3 plus/minus -1

26 střely 31

19,2 % úspěšnost střelby 6,5 % PATRICE BERGERON 5 góly 0

3 asistence 3

+1 plus/minus +1

32 střely 17

15,6 % úspěšnost střelby 0 % BRAD MARCHAND 4 góly 4

6 asistence 4

+1 plus/minus -1

17 střely 14

23,5 % úspěšnost střelby 28,6 %

Jedním z důvodů poklesu čísel útoku jsou špatné přesilovky. V těch patří Bruins k nejhorším v NHL. Taky proto se jim při rozbruslení před sobotním duelem s Floridou speciálně věnovali. V noci jim Panthers nabídli tři početní výhody, jednu Bostonští využili. Trefil se obránce Charlie McAvoy. V 54. minutě srovnával na 2:2, v nájezdech pak Bruins urvali vítězství. Ukončili tak rekordní osmizápasovou vítěznou šňůru Floridy.

„Byl to klíčový gól. Přesně tohle od svých přesilovek potřebujeme. Jindy byly naší největší zbraní, teď to tak zatím není. Jsme až moc statičtí, pomalí, pro soupeře čitelní. Možná nám tenhle úspěch dodá energii. Představoval bych si, že budeme ještě víc využívat střelbu Pasty z levého kruhu,“ přidal kouč Cassidy.

V tabulce Atlantické divize je Boston po sedmi rundách až šestý (z osmi). Celá Východní konference je ale brutálně natřískaná. Stačí dvě výhry a Bruins můžou být v čele. Totéž platí také o jejich první lajně. Zvednou se, nebo trenér nechá Pastrňáka delší dobu bez hokejových dvojčat B+M?

