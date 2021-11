Chytil se Zachou skórovali, jejich týmy ale padly. Na výhru čeká i Vejmelka

V první třetině utkání Minnesota - Ottawa se do pěstního souboje pustili Austin Watson a Brandon Duhaime • ČTK / AP / Jim Mone

John Gibson a Cam Fowler se radují z výhry 4:0 nad New Jersey • Reuters

Bývalý kapitán Buffala Jack Eichel byl Sabres vytrejdován do Las Vegas. • koláž iSport.cz

Gól a asistence českého útočníka Filipa Chytila neodvrátily prohru New York Rangers v pátečním utkání NHL na ledě Edmontonu. Oilers zvítězili 6:5 v prodloužení a potvrdili vedoucí pozici v Západní konferenci. Na výhru nestačila ani trefa Pavla Zachy. Český útočník New Jersey pátým gólem v sezoně poslal zápas v Los Angeles alespoň do prodloužení, ve kterém ale rozhodli domácí (3:2). Český brankář Karel Vejmelka se ani v devátém zápase v dresu Arizony nedočkal první výhry v NHL. Nejhorší tým soutěže podlehl Anaheimu 1:3.