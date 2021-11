McDavid zničil čtyři hráče Rangers. Životní gól? Za to jsem přeci placený

Možná to byl večer, který se zapíše do historie. Nejkrásnější gól v kariéře Connora McDavida, datum 5. listopad 2021! Ke stropu před zápasem stoupal dres Kevina Lowea, který s Edmontonem získal pětkrát Stanley Cup a jednou s New York Rangers. V duchu jeho éry se nesla i bitva obou jeho bývalých klubů, skončila výhrou Oilers 6:5. Tedy? Náramná vzpomínka na ofenzivně divoká 80. léta. Všechno ovládl pan McDavid, král Connor, hokejový maestro!

Když máte tak rychlé nohy, šikovné ruce a geniální hlavu, to se to hraje. Connor McDavid je nezastavitelný. Zatím svoje věci předvádí jen v základní části, nikdy nebyl tak dominantní v play off. Ale i tohle stojí za to. Kdyby se po zápase s Edmontonem měla sestava Rangers zamyslet, co umí lídr Oilers nejlépe, bez váhání dostanete krátkou odpověď: „Všechno“!

Connor McDavid v sezoně 2021/2022 zápasy: 10 góly: 8 (3.) asistence: 14 (1.) body: 22 (2.)

A teď, o co šlo. Edmonton prohrával 1:4, postupně se ale vracel zpátky. A gól na 5:5 v 58. minutě vejde do historie jako reklama na NHL. Hlavní role: Connor McDavid. Vedlejší: Kevin Rooney, Dryden Hunt, Jacob Trouba a Patrik Neméth. McDavid čtyřku Rangers proměnil na němé kužely, pouhý komparz. Pátou objetí v bílém dresu mohl být ještě Greg McKegg, ale zůstal ušetřen. Edmonton se dostal ven z pásma, nic se neděje, nic nehrozí. McKegg se otočil a odjel střídat.

Pak všechno začalo. McDavid si udělal oblouček, sám vletěl mezi bránící čtveřici, a nikdo na dupnutí na plyn nedokázal zareagovat. Udělal pár kliček, poslední nasadil brankáři Georgijevovi. Hala v Edmontonu málem vybuchla, 5:5!

„Connor je Connor. To byl nejlepší gól, jaký jsem v životě viděl, číslo 1,“ líčil pro Edmonton Sun útočník Zach Hyman. Čtyřka Ragners a brankář na tuhle chvíli nikdy nezapomenou. V příštích 30 letech video, jak je McDavid utrápil, narazí často. Může se klidně používat jako reklama a oslava značky #CMD97.

„Podle mě to byl velký okamžik, jak byli diváci ve varu. Celý večer byl ohromě vzrušující,“ klasicky bez velkých slov komentoval trefu mistr. Obyčejně to tak má. Co je pro ostatní nadpozemské, on vidí jinak. „Pěkný gól,“ připustil pak přeci jen. „V kariéře jsem už pár hezkých branek dal a tahle je určitě nahoře. Tady se povedlo načasování, když šlo o večer Kevina Lowea,“ snažil se přesunout pozornost k bývalému obránci, jehož číslo 4 před zápasem stoupalo ke stropu haly.

Ale zámořští novináři se oblafnout nenechali. Zkoušeli to dál. Takže, chcete vědět, co se děje v hlavě? Jak přemýšlí hráč, který vyjede z pásma, omrkne situaci, pak projede mezi čtyřmi kužely a s klidem zavěsí? Prosím: „Jsem placený, abych dával velké góly, tohle je prostě moje práce a snažím se ji jen dělat. Asi není nejlepší nápad chodit každý zápas do čtyř, ale ta situace byla trochu zvláštní. Všichni se tak nějak blížili a já se zase blížil k bráně.“

Asi není nejlepší nápad... Ano, milé děti, teď jste dostali příklad, že nemá cenu nikomu nahrávat a v klidu se dá zajet sám mezi čtyři hráče a uspět. Aby ještě McDavid nedostal pokutu 10 tisíc dolarů, že dává špatný příklad mládeží!

Teď vážně, paf z jeho gólu byli úplně všichni, pochopitelně i kouč Dave Tippet: „Co vám budu povídat, člověk je strašně šťastný. Většinou vidíte, že se blíží skvělé momenty, dostanete brejk, předvídáte, že se něco stane. Ale tohle? To přišlo absolutně z ničeho,“ rozebíral situaci ze svého pohledu. „Jdete jeden na čtyři a najednou je puk v síti a vy jste i trochu v šoku. V 99 % případů by hráči v takové situaci nahodili puk,“ dodal. Možná v 99,999 %. Ta výjimka, která se rozhodla jinak, je nejlepším hokejistou planety. Neviděli jste ještě? Musíte. Tečka.

