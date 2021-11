Brutální útok na Jaškina. Soupeř mu málem urval koleno, pauza bude trvat

Český útočník Dmitrij Jaškin utrpěl v sobotním utkání NHL zranění v dolní části těla a hokejistům Arizony bude delší dobu chybět. Po zápase to uvedl trenér Andre Tourigny. Jaškin, který se vrátil do sestavy po jednozápasové absenci, odstoupil z utkání v první třetině po střetu s Markem Borowieckim. Obránce Nashvillu ho zasáhl kolenem.

Někdy to tak přijde. Sníte o velkém návratu, jak konečně do sebe věci zapadnou úplně jinak než dřív. Pak se všechno začne kazit tak, až můžete říct, jak se to totálně podělalo. Scénář se týká Dmitrije Jaškina. Vrátil se po dvou letech do NHL, chystal se na novou roli, že ukáže, jaký je střelec. Jenže v Arizoně mu chybí centr. A noc na neděli všemu dala tečku. Řezník z Nashvillu Mark Borowiecki mu skoro urval koleno. „Bude to dlouhodobé zranění,“ pravil trenér André Tourigny

Jaškin v posledních dvou sezonách KHL zápasy: 117

góly: 69

asistence: 54

body: 123

+/-: +59 Jaškin v Arizoně 2021/2022 zápasy:12

góly: 0

asistence: 1

body: 1

+/-: -6

Na sociálních sítích Arizony blikla ještě během zápasu s Nashvillem zpráva: „Dmitrij Jaškin se dnes nevrátí, má problém se zraněním v dolní části těla.“ Byla to zbytečná hláška. Stačilo vidět, co provedl Mark Borowiecki. Jaškin mu chtěl udělat ve středním pásmu kličku a „BoroCop“ ho trefil kolenem na koleno. Dolní část těla? Klidně Coyotes mohli napsat, že mu řezník z Nashvillu málem urval nohu. Tady je zbytečné maskovat, že šlo o kotník, nebo palec.

Jaškin se na zemi kroutil bolestí. Za ním se odehrávala další scéna. Borowieckiho chytil do kravaty spoluhráče Antoine Roussel, chtěl se pomstít. Místo toho dostal od tvrdého obránce nařezáno. Český útočník dál úpěl v klubíčku bolesti.

„Bude to dlouhodobé zranění,“ bez vytáčení přiznal po zápase trenér André Tourigny. Zachoval mantru, o koleni nemluvil: „Je to dolní část těla a bude chybět skutečně dlouho,“ dodal.

Možná drobounká pomsta se Rousselovi povedla. Borowiecki se při odchodu do kabin tvářil, že si o helmu útočníka Arizony, jak do ní zuřivě bušil, zlomil prst.

Jaškin v tu dobu pořád ležel na ledě a skláněl se nad ním masér Arizony, který vyběhl na led, když se dva hráči kvůli záludnému zákroku bili. Okem zkontroloval, jestli taky jednu nekoupí a spěchal za českým útočníkem.

Podle toho, co říkal Tourigny, se dá hádat, že má Jaškin přetržené vazy v koleni. Tím pádem by mohl mít i po sezoně, všechno by bylo pryč. Olympiáda i velký comeback do NHL.

Za poslední dvě sezony nastřílel v KHL 69 gólů, vedle Vadima Šipačova se stal v Dynamu Moskva evropskou hvězdou. Těšil se, jak i díky tomu přiletí za moře v jiné pozici. Už nebude hrát pár minut za zápas ve čtvrté lajně, už se po něm nebude chtít, ať hlavně nedělá chyby a hodně se sráží. Dostane líznout z lepšího dortu. Útoč, dál užívej svoje tělo, ale dávej góly, hraj přesilovku.

Arizonu si vybral i kvůli tomu, že ji jako generální manažer vede Bill Armstrong, který ho zná ze St. Louis ještě z doby, kdy ho klub draftoval. „On je velký a zkušený útočník, výborně se mu dařilo v posledních dvou sezonách v KHL. Velmi slušně doplní naši útočnou sestavu,“ představoval novou posilu šéf.

Jenže celé to mělo háček. Je to Arizona, aktuálně nejzbytečnější klub v NHL, který útočí na ty nejhorší negativní rekordy v historii ligy. Primát drží Washington ze své první sezony 1974/1975. Posbíral jen 8 výher a 21 bodů. Arizona má po 15 zápasech jedinou výhru a je na třech bodech. Jen 446 gólů jako Capitals asi nedostane, pokud tedy už nikdy do branky nevrátí Cartera Huttona, míří někam na 330 puků ve své síti.

Sem dorazil Jaškin, do týmu, který se zbavil prakticky všech výrazných hráčů pod 30 let a zůstali jen dva Jakob Chychrun a Clayton Keller. Jinak Coyotes řeší, jak vůbec posbírat platy, aby splnili minimální částku, kterou každý klub musí vydat. Proto jsou i rádi za vyčichlého Louiho Erikssona (6 milionů dolarů ročně), který dal od podzimu 2019 jen 6 gólů.

Kreativní centr, kterého Jaškin potřebuje? Nula. Nikdo. A tak od začátku sezony získal jedinou asistenci, gól nedal žádný. „Má výbornou kondici, vidíte, jak dobře umí vyhodnotit, co se na ledě děje, dovede hrát celou dobu v tempu,“ líbil se trenérovi ještě pár dní nazpátek. „Je na čase, aby se dostal do sestavy a udržel si svoje místo,“ přidával ještě.

Arizona v sezoně upoutala pouze dvěma věcmi. Vrátila se natrvalo ke starému logu, které používala ještě jako Phoenix, kojot s hokejkou vyloženě uzrál a teď patří k nejzajímavějším symbolům NHL. Pak klub jako první v NHL zrušil dress code, tedy hráči nemusí na zápasy chodit v oblecích, hráčská asociace prý tlačí na ligu, aby takovou věc zavedla všude. Arizona dala svobodu hráčům sama.

Jenže pro Dmitrije Jaškina tohle moc velká náplast nebude. Vážně se zranil, pravděpodobně tak definitivně vypadává z olympijské nominace. Po sezoně mu navíc končí jednoroční smlouva a hrozí, že se v ročníku už moc nepředvede. Pokračování v NHL? Nemá čísla, aby ho lámaly ostatní kluby na výraznější pozici. Případná nová nabídka od Arizony, která se chystá sbírat drafty a budovat tým, nebude ráj. Spíš peklo porážek na dlouhé roky.