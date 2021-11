Exodus v poušti má daň. Coyotes mezi nejhoršími, vzestup zatím za obzorem

Byl to výprodej. Arizona na léto spustila pro ostatní zájemce Black Friday, postupně se z pouště pakovali talenti, hrdinové předchozích let i borci s končícími smlouvami. Klub se zkrátka rozhodl zakročit a jednou pro vždy zahodit poslední hrozivou dekádu. Cesta to nebude krátká. S torzem sestavy vymetá soupeř za soupeřem, Coyotes poprvé vyhráli až v mači číslo 12, kdy přetlačili Seattle v prodloužení a prognózy mluví jasně...

Přijel kamion voleb draftu, letní pauza po sobě však zároveň zanechala také zdevastovanou soupisku. Arizona se pustila do nevídaných šachů, NHL něco podobného už dlouho neviděla. Letěli 25letý forvard Christian Dvorak, jednička Darcy Kuemper i dvojka Adin Hill, stěhoval se také zadák Oliver Ekman-Larsson a raketa posledního ročníku Conor Garland. Po konci kontraktu z potápějící se lodi vyskočili ještě Antti Raanta s Derickem Brassardem. Na oplátku přišla parta přeplácených veteránů a vidina lepších zítřků.

Arizona si v osudí s talenty zvolila volby v prvním kole od Montrealu, Colorada i Vancouveru, kterou už směnila na letošním draftu za 18leté křídlo Dylana Guenthera. A kopu picků ve druhém kole. Tři vyplácala, dalších pět jich má příští rok. Coyotes totiž moc dobře vědí, že jim chybí jádro týmu. A to si většinou klub musí vychovat, postavit sérií let vhodného doplňování kádru. V poušti si snažili cestu zkrátit angažováním Taylora Halla nebo Phila Kessela, velkého úspěchu se ale nedočkali. Talent musí dorůst.

Zamotaný arizonský problém vězí ovšem právě i v nedostatečnému progresu. Clayton Keller, Christian Dvorak (který už je u Habs) i Barrett Hayton měli vyletět. Udělat průlom a ukázat se. Jenže se tak nestalo a fanoušky Yotes může navíc děsit i aktuální produktivita nezastavitelného beka Jacoba Chrychruna. Ten vyskočil mezi hvězdy NHL vloni 18 góly v 56 zápasech, celkem posbíral 41 bodů. Teď místo prohánění produktivity lepí výkony, nulu z kanadské produktivity strhnul až minule proti Krakenu, kdy si připsal druhou asistenci u třetího gólu. Slušný propad, že?

Arizona musí spoléhat na budoucí, už draftované naděje, dobře se jeví Sam Lipkin, který v USHL odstartoval sezonu s průměrem více než bodu na zápas. Matias Maccelili, Liam Kirk nebo Jan Jeník, který se pere o pozornost na farmě v Tucsonu, kde se mu nevede vůbec zle.

Nejde ovšem o naděje, jež by aktuálně za Coyotes hrály. Koneckonců na týmové soupisce visí jméno pouze jediného hráče, který je mladší než 23 let, a to Barretta Haytona. Období přestavby jsou většinou spokojována s ohráváním mladších hráčů, Arizona se ale spíš nachází v bodě minus dva, ještě někde před rebuildem. I přes deset let snahy o změnu.

Jen těžce uchopitelně působí také třeba příchod elitního střelce z KHL Dmitrije Jaškina, který pendluje mezi druhou a třetí formací a tribunou. Zatímco vloni za moskevské Dynamo nasázel 38 branek, deset startů za Arizonu mu nepřineslo byť jen jediný bod. Hodně se sráží, zatím se dostal jen ke dvacítce střel.

Naposledy se sice Kojoti probili do play off relativně nedávno, v roce 2020, hráli ale specifické „předkolo" covidem narušené sezony 2019/20, navíc dvakrát dostali od Colorada sedmigólový příděl. Předtím bylo sedm sezon ticha. Už před sezonou experti ze serveru The Athletic označili Arizonu jako tým, který s naprostou jistotou nepostoupí. Proč? Protože soupiska už na první pohled zaručuje dno divize.

Coyotes potřebují dočerpovat nádrž, pomalu stavět silné týmové jádro hlavně v útoku. To ovšem není úkol na sezonu ani na dvě. Klubu sice pomůže vysoká volba během příštího draftu, ale zázračnou protihodnotu vzhledem ke končícím smlouvám za četné odchody nedostal.

Na poušti budou ještě dlouhé hokejové večery...