Chára (44) stále řádí! Bitka v první vteřině, pak ho ale sundal „prcek“

Obr Zdeno Chára z New York Islanders nedal Patricku Maroonovi ve vzájemné bitce takřka žádnou šanci • profimedia.cz

Slovenskému obrovi Zdenu Chárovi táhne na 45 let, v NHL si přesto stále dokáže zjednat respekt • profimedia.cz

V březnu oslaví již 45. narozeniny, přesto si na hřištích stále dokáže zjednat respekt. Nestárnoucí Zdeno Chára dal o sobě vědět soupeřům i fanouškům hned od startu posledního utkání New York Islanders proti Tampě Bay. Vytáhlý slovenský obránce, který nastupuje ve své 24. sezoně v NHL, se nejprve už po úvodním buly ukázkově porval s Patrickem Maroonem. V závěru bitvy, kterou „Ostrované“ prohráli 1:4, se ale nechal vyloučit a především svalit na led mnohonásobně méně zkušeným útočníkem Lightning Borisem Katchoukem.

Na pondělní zápas s Islanders bude třiadvacetiletý Boris Katchouk bezpochyby ještě dlouho vzpomínat. Kanadsko-ruskému hokejistovi se v jeho teprve 6. utkání v nejlepší hokejového lize světa povedlo něco, co se opravdu jen tak nestává – položil na lopatky legendárního obra Zdena Cháru ! Bývalému kapitánovi Bostonu, který se do týmu z New Yorku vrátil po 20 letech, se totiž mstil za vysokou hůl, kterou byl forvard Tampy zasažen v útočném pásmu.

Běžela 55. minuta utkání a hráči Lightning si před vlastními fanoušky za stavu 3:1 šli pro druhou výhru v řadě, Islanders naopak jen marně oddalovali třetí porážku za sebou. Do slibné šance se dostal čtvrtý útok Tampy, jehož je Katchouk členem. Když se za bránou Sergeje Varlamova dostal k puku, všiml si ho slovenský veterán, který soupeři vrazil hokejkou lehce pod bradu, až málem sletěl k ledu. Rodák z Vancouveru, jenž vlastní i ruský pas, se ale po zásahu rychle oklepal a bleskově se vyrazil mstít slovenskému chasníkovi.

Těžko říct, jestli měl mladý Kanaďan v tu chvíli na paměti, že o 17 centimetrů vyšší, 20 kilo těžší a 21 let starší Chára v zápase už v čase 0:04 takřka nedal šanci v pěstním souboji parťákovi Patricku Maroonovi. On se však nebál. A i když byl pověstným usměrňovatelem rychle poslán k ledu, nevzdal se. Katchouk se postavil na brusle a v poklonu dokázal za pomoci všech sil více jak metrákového beka (113 kg) povalit na hřiště, kde borce s 1620 starty v NHL dokázala udržet, než je roztrhli rozhodčí. Netradiční bijec Tampy po následném vykázání z ledu sklidil od fanoušků i spoluhráčů obrovský aplaus. Vždyť se postavil „velkému Z“!

Podle zámořského novináře Joea Smitha se kouč Tampy Jon Cooper údajně zeptal Katchouka po střetu s Chárou, jestli ví, koho to sundal. „To si pište, že vím,“ měl odpovědět nováček trenérovi. Kapitán Lightning Steven Stamkos při následném Chárově vyloučení za vysokou hůl přidal ještě čtvrtý gól v přesilovce a triumf nad Islanders tak snad nemohl být pro 19 092 diváků v Amalie Areně ještě sladší.