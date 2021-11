Ovečkin chystá muzeum: Eliášova hůl vedle McDavida, kamarádi žasnou

Už je to nějaký ten pátek, kdy se Alexandr Ovečkin po zápase s New Jersey stavil za Patrikem Eliášem s klasickým přáním. Tentokrát si mínil opatřit hůl druhého nejproduktivnějšího Čecha v historii NHL. „Nečekal jsem, že by ode mě chtěl hokejku. Ale potěšil mě,“ vrací se nyní zpět Eliáš. Nelenil a sám si řekl o totéž. „Dám ti svoji, když ty mi dáš svou,“ usmívá se dnes nad dávnou příhodou. Že se jeho hůl ocitá v Ovečkinově sbírce, toho si náležitě cení. Neméně to, že v Rusově sídle dlí hned vedle Connora McDavida. „To je super! Škoda, že už nehraju hokej, třeba by ta moje hokejka od Connorovy něco pochytila…“ Anebo od švédských dvojčat Sedinových, jejichž suvenýry leží vedle z druhé strany.