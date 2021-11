Eichel mohl i zůstat... Tvrdohlavé Buffalo ho ale nepustilo na operaci

To jednání vyvolává údiv, kroucení hlavou, možná až smích. Nejhorší celek posledních sezon NHL z Buffala sám sebe oslabil, když největší superstar a nejlépe placeného hráče Jacka Eichela nepustil na operaci páteřního disku. Důvod? „Mnoho lidí tam mělo přesvědčení, že takovou operaci hokejista ještě nepodstoupil. Neberu to jako lékařský důvod. Nejsem rozhodně první sportovec, jsem jen první hokejista,“ poodhalil 25letý útočník. A přidal i další zákulisní informace.

Z hlediska atmosféry jde o jedno z nejhorších míst, kam se nyní můžete v zámoří dostat. Buffalo, město na severovýchodě USA, se „pyšní“ dlouhou šňůrou neúspěšných sezon i zástupem hráčů, kteří otevřeně vypověděli, že hrát za Sabres byla noční můra. Tým byl v play off naposledy v roce 2011 (vypadl v prvním kole s Philadelphií), tedy v době, kdy se do NHL vracel po ruském intermezzu Jaromír Jágr nebo kdy se začala vysílat televizní série „Hra o trůny“.

Na brzké otočení vývoje směrem k výhrám to však nevypadá. 4. listopadu vedení vyměnilo kapitána a ústřední jméno kabiny Jacka Eichela do Vegas. Jednalo se o první výměnu, kdy se v době platového stropu stěhoval hráč s roční gáží alespoň deseti milionů dolarů.

„Obrovská úleva. Poslední týdny byly těžké. Nebyl jsem tam, kde jsem chtěl být, chtěl jsem hrát hokej. Vedení Vegas mě podporovalo okamžitě, úplně jiný přístup. Je to silný celek, dobrá organizace, těším se,“ okomentoval poslední období v podcastu Spittin Chiclets.

Eichel hrál poslední duel 7. března. Následně měl potíže v oblasti krční páteře a vyšetření ukázalo problém s jedním z páteřních disků. „Ale byl jsem pořád schopný pracovat mimo led a na ledě bez kontaktu s ostatními. Alespoň jsem byl v blízkosti kluků. Pomohl mi i Adam Oates, se kterým jsem pracoval na Floridě a v Torontu,“ řekl americký útočník o dnech, kdy se utkání odehrávala bez jeho účasti a které mu pomohla překlenout i ligová legenda.

Buffalo ročník dohrálo bez něj především proto, že nesvolilo k operaci poraněného disku. Vše od počátku chtělo řešit konzervativní cestou, protože podobný zákrok nikdy předtím jiný hokejista nepodstoupil. Eichel ale na operaci trval i proto, že neinvazivní přístup nevedl k výsledkům. Rozkol se začal zvětšovat, ani jedna strana nebyla ochotna ustoupit a vše vyvrcholilo výměnou.

„Řekl jsem jasně Buffalu, že pokud mě pustí na operaci, vrátím se tam a budu hrát dál za Sabres. Doufám, že tomu tamní fandové rozumí. Byl jsem rozhodnut operaci provést. Chápu, že je tým v přestavbě, respektuji generálního manažera Kena Adamse a celou organizaci, ale mým cílem bylo být zase zdravý. A tudíž se ukázalo, že největší šanci na to mám, pokud odejdu,“ okomentoval otevřeně centr, jenž tak odkryl fakt, že měl zájem i nadále v týmu působit. Buffalo však ani těsně před samotným trejdem názor nezměnilo.

„Mluvil jsem s hodně lidmi, kteří už tu operaci absolvovali. Sportovci z mnoha různých oborů, třeba z MMA. Jeden z fighterů mi říkal, že v životě podstoupil asi dvacet operací a tahle byla nejméně náročná ze všech,“ vyprávěl Eichel v podcastu. Stejné informace měli pochopitelně k dispozici i manažeři Sabres, proto je s podivem, že i přes nulový progres Eichelova zdravotního stavu neustoupili.

„Šest týdnů bude trvat, než se vrátím k bruslení. A pak je to o třech měsících, než budu zase hrát. Je to operace, kterou když provedete ráno, večer můžete jít z nemocnice domů. Je to minimálně invazivní zákrok,“ doplnila nová hvězda Golden Knights.

Je tak jasné, že ještě stihne aktuální ročník NHL, a v novém dresu může reálně pomýšlet na nejvyšší cíl. Zato Buffalo střelilo samo sebe do nohy. Už zase.

