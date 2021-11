Šance pro Peking: Zbořil hraje. Vezmi práci někomu jinému, nabádá ho kouč

Situace kolem českých obránců pro olympiádu je jasná. Hrajete v NHL? Hrajete pravidelně? Letenka pro Peking se tiskne. Ještě horší je stav, kdy hledáte borce, kteří mají hlavně tvořit. Uzounký výběr ale dostává malou naději, Jakub Zbořil se procpal do sestavy Bostonu. Konečně na něj slyšíte i pozitivní ohlasy. „Když bude dál takhle nachystaný a ve formě, půjde do toho zase. Zkrátka jdi tam a vezmi práci někomu jinému,“ říká trenér Bruce Cassidy.

Na první pohled jen detail, za mořem si ho nevšiml nikdo, v Česku málokdo. Jakub Zbořil si pravou nohou přikopl puk, stáhl ho k sobě, se zvednutou hlavou čekal, až se mu nabídne David Pastrňák. Dočkal se, číslo 88 dostalo puk do jízdy, dalo si ke svačině bránící partu Philadelphie a dalo gól na 5:2.

Aby bylo jasno, klíčová tady není Pastrňákova trefa. Zásadní je, co jí předcházelo. Zbořil je zpátky. Hraje, už nesleduje hokej z boxu pro novináře. Český reprezentační úsek tím získává lehkou naději, že by mohl pro olympiádu sestavit defenzivu ze zámoří, opustit variantu brod se silnou evropskou enklávou.

Zásadní je, kam se situace s českými beky za mořem bude ubírat. Luxus, kdy máte zástup obránců, kteří hrají přes dvacet minut v NHL, sbírají hodně bodů (kolem 0,5 na zápas), měl při olympijské nominaci naposledy Vladimír Růžička v roce 2010. Když vám válí Tomáš Kaberle, Marek Židlický, Filip Kuba a Pavel Kubina? Pro kouče hodně příjemný stav.

Situace o dvanáct let později? Výběr není, NHL hraje pouze šest českých jmen, nad hranici dvaceti minut se dostává pouze Filip Hronek. Už dlouho platí, že on je jediný, kdo chodí na přesilovku, hraje dopředu.

Jednou z nadějí je ale právě Zbořil. V Bostonu seděl deset z prvních jedenácti zápasů. Bez herní praxe jít do olympijského turnaje? Těžko. Ale 13. listopadu to přišlo, nahradil Mikea Reillyho, který k Bruins přišel i proto, že klub byl rozpačitý ze Zbořilova vývoje. Ne a ne se z něj stát stabilní člen s ofenzivní nadstavbou.

Zbořil při návratu do sestavy potěšil, zůstal v ní, proti Flyers naskočil do třetího zápasu po sobě. Dnes v noci odehrál další proti Calgary (0:4). „Tvrdě pracoval, aby byl schopen naskočit. Hned jak dostal šanci, byl připravený, je z něj opravdový profesionál,“ chválil ho kouč Bruce Cassidy. „V minulých letech bych si tím zase tak jistý nebyl, jestli by na tom byl při totožné situaci stejně,“ doplnil ještě.

V Bostonu Zbořilovi vytýkali, že při bránění není důsledný a že v ofenzivě není produktivní. Když hraje kolem modré čáry, nejsou z toho nebezpečné akce a góly. Tak musel zase čekat, ale už před sezonou u něj Cassidy viděl posun: „Vypadá to, že má lepší kondici, při tréninku je lepší. Uvidíme, jak se to projeví, až nastoupí, ale dostane se tam, vždycky přijde nějaké zranění,“ plánoval kouč, že ho časem vypustí.

Když chvíle přišla, Zbořil zabodoval. „Nejde o jednorázovou záležitost. Když bude dál takhle nachystaný a ve formě, půjde do toho zase. Zkrátka jdi tam a vezmi práci někomu jinému,“ dodal kouč Bostonu.

Pro Petra Nedvěda s Filipem Pešánem je to klíčová zpráva. Navíc Zbořil je levák, což je důležitý detail, v NHL je převaha českých praváků: Filip Hronek, Radko Gudas, Andrej Šustr a Jan Rutta.

Čeští obránci v NHL podle minut/zápas Filip Hronek (Detroit) 22:58 Radko Gudas (Florida) 18:55 Jakub Zbořil (Boston) 16:29 Jan Rutta (Tampa) 16:14 Radim Šimek (San Jose) 12:49 Andrej Šustr (Tampa) 10:35

Mimochodem, Ruttovi teď pomohlo zranění slovenského vazouna Erika Černáka. Najednou se minutově dostal tam, kde byl při příchodu do NHL, když začínal v Chicagu. Třikrát za posledních pět zápasů se jeho čas vyšrouboval na dvacet minut. V reprezentaci může být klidně vzadu ofenzivní jedničkou, protože dostane daleko výraznější roli než v Tampě, všechno nemusí viset jen na Hronkovi.

Má smysl se pak dívat i mimo NHL, protože na farmě Washingtonu je fit Michal Kempný. Podle hlasů z organizace Capitals se po ročním marodění zlepšuje, blíží se ke svému vysokému standardu. Chodí hodně na oslabení a určitě by neměl zůstat v AHL celou sezonu, dveře výtahu do NHL se otevřou i pro něj. Nedošlo k tomu zatím proto, že kouč Peter Laviolette je s defenzivou spokojený, nesahal by do ní. A když může Kempný hrát aspoň na farmě, je to lepší, než aby jen trénoval.

Ano, najdete za mořem ale i horší zprávy. Třeba Libor Hájek, další bek se slušným ofenzivním potenciálem, do týmu Rangers nenakoukl ani jednou a je na kondičním pobytu v AHL. „Je jedním z osmi obránců, je to pro něj těžké, ale každý den chodí do práce. Je v NHL, jde o dobrého hráče, pracuje tvrdě. Ale nám se teď líbí sestava beků, kterou posíláme každý večer do akce,“ říkal pro NY Post trenér Gerrard Gallant, než klub Čecha poslal dolů. Spekuluje se, že tady čeká jak sup Detroit, jestli Rangers neumístí Hájka na waiver. Prý by po něm hned sáhl.

Směrem dopředu byl v Česku vždycky silný i Radim Šimek, jenže v San Jose spadl do jiné role. Bojuje o pozici ve třetí defenzivní jednotce, hraje spíš fyzicky než útočně. Důležité tak bude, jestli si Pešán uvěří, že v něm zase probudí libereckého Tygra.

Body obránců v sezoně