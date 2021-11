Pastrňák (1+1) řídil výhru, Nečas dal parádní gól. Trefil se Rutta a Nosek

Jakub Voráček se po návratu do Columbusu dočkal góllu • Reuters

Jakub Voráček se po návratu do Columbusu dočkal góllu • Reuters

Pavel Zacha dal gól a New Jersey porazilo Floridu 7:3 • ČTK / AP / Adam Hunger

Český útočník New Jersey Devils Pavel Zacha v utkání proti New York Rangers • ČTK / AP / John Munson

Boston díky bodovému příspěvku tří českých hokejistů zdolal Philadelphii 5:2. Jako první z Čechů se prosadil útočník Nosek, který v 19. minutě využil volného prostoru v předbrankovém prostoru a otevřel skóre zápasu. Na 2:0 pro Bruins zvýšil v úvodu druhé třetiny po Pastrňákově asistenci Derek Forbort.

Flyers dokázali srovnat, ale Boston třemi góly znovu odskočil a pohlídal si třetí výhru za sebou. Definitivní podobu výsledku dal v 53. minutě po Zbořilově nahrávce Pastrňák. Zbořil křižným pasem našel českého útočníka, ten si potáhl puk kolem obránce a ranou z úhlu popáté překonal brankáře Martina Jonese.

Ruttův první dvoubodový večer v sezoně Tampě k výhře nepomohl, Lightning i přes vydařený výkon českého obránce podlehli New Jersey 3:5. Trutnovský rodák poslal Bolts do vedení v 6. minutě, kdy se prosadil střelou z vrcholku pravého kruhu. Asistenci si český bek, který byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu, připsal u branky Victora Hedmana. Ruttův švédský spoluhráč z první obranné dvojice Lightning v 27. minutě zvýšil na 3:1 pro Tampu. Hokejisté New Jersey ovšem čtyřmi brankami ve třetí třetině dokázali skóre otočit a ukončili devítizápasovou bodovou sérii Lightning.

Nečas rozhodl zápas mezi Carolinou a Los Angeles povedenou individuální akcí ze závěru druhé třetiny. Rozjetý český útočník převzal puk na útočné modré čáře, prosmýkl se kolem bránícího hráče a dlouhou kličkou do forhendu překonal brankáře Calvina Petersena. Hurricanes porazili Kings 5:4, vyhráli počtvrté v řadě a drží druhé místo v celé NHL.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:38. B. Lizotte, 12:39. A. Kempe, 29:33. A. Kempe, 38:00. B. Lemieux Hosté: 03:00. Jarvis, 04:48. Stepan, 26:16. Aho, 31:20. Kotkaniemi, 39:26. M. Nečas Sestavy Domácí: C. Petersen (Quick) – M. Roy, Edler, M. Anderson, Björnfot, Clague, O. Määttä – Arvidsson, Kopitar (C), A. Kempe – Athanasiou, Danault, Iafallo (A) – D. Brown (A), Kupari, T. Moore – Kaliyev, B. Lizotte, B. Lemieux. Hosté: F. Andersen (Raanta) – Bear, Slavin (A), Pesce, Skjei, A. DeAngelo, Cole – Jarvis, Aho, A. Svečnikov – M. Nečas, Trocheck, T. Teräväinen – Fast, J. Staal (C), Niederreiter – Stepan, Kotkaniemi, Martinook. Rozhodčí StPierre, Skilliter – McNamara, Mills Stadion Staples Center, Los Angeles Návštěva 15 744 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:49. Rutta, 18:15. Maroon, 26:17. Hedman Hosté: 13:56. Šarangovič, 41:12. Mercer, 45:39. Vesey, 49:34. Šarangovič, 58:44. Tatar Sestavy Domácí: Vasilevskij (B. Elliott) – Rutta, Hedman (A), Bogosian, McDonagh (A), Sergačjov, Claesson – Cirelli, B. Point, Palát – M. Joseph, Stamkos (C), Killorn – Perry, Bellemare, Maroon – Raddysh, Colton, Katchouk. Hosté: Blackwood (J. Bernier) – D. Hamilton, Graves, Severson (A), Ty Smith, P. K. Subban (A), Siegenthaler – Tatar, N. Hischier (C), Zacha – Bratt, Mercer, A. Johnsson – Holtz, Šarangovič, Kuokkanen – Zetterlund, M. McLeod, Vesey. Rozhodčí St. Laurent, Chmielewski – Cormier, Fournier Stadion Amalie Arena, Tampa Návštěva 19 092 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:45. Tippett, 28:23. Vatrano, 34:50. Vatrano, 45:42. Verhaeghe, 59:24. S. Bennett Hosté: 31:46. J. Eriksson Ek, 41:55. Kaprizov, 59:15. M. Foligno, 59:51. Hartman Sestavy Domácí: Bobrovskij (S. Knight) – Ekblad (A), Weegar, Forsling, Gudas, Montour, Connauton – Duclair, S. Bennett, Huberdeau (A) – S. Reinhart, A. Lundell, Verhaeghe – Tippett, J. Thornton, Vatrano – Hörnqvist (A), Luostarinen, Lomberg. Hosté: C. Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Goligoski, Dumba (A), J. Brodin, D. Kulikov, Merrill – Zuccarello, Hartman, K. Fiala – M. Foligno (A), J. Eriksson Ek, Greenway – F. Gaudreau, V. Rask, Kaprizov – R. Pitlick, N. Sturm, Duhaime. Rozhodčí Blandina, McCauley – Tobias, Pancich Stadion FLA Live Arena, Sunrise Návštěva 13 854 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 05:46. Guentzel, 17:15. J. Carter Sestavy Domácí: J. Campbell (Woll) – Rielly (A), Brodie, Muzzin, Holl, R. Sandin, Liljegren – N. Ritchie, Matthews, Marner (A) – Kerfoot, Tavares (C), W. Nylander – Engvall, Kämpf, O. Kaše – Bunting, Spezza, Simmonds. Hosté: Jarry (DeSmith) – Dumoulin (A), Letang (A), M. Pettersson, Marino, Matheson, Ruhwedel – Guentzel, Crosby (C), Rust – Zucker, J. Carter, Kasperi Kapanen – Aston-Reese, Blueger, B. McGinn – D. Heinen, Rodrigues, D. Simon. Rozhodčí O'Rourke, Pochmara – MacPherson, Marquis Stadion Scotiabank Arena, Toronto Návštěva 19 531 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:41. Lehkonen, 21:06. Dvorak, 23:28. B. Gallagher, 29:31. Poehling, 30:08. Poehling, 58:30. Toffoli Hosté: 46:36. Duchene, 52:53. Duchene, 56:27. Duchene Sestavy Domácí: Montembeault (Primeau) – Petry (A), Chiarot, D. Savard, Norlinder, Kulak, A. Romanov, Ch. Wideman – Caufield, Suzuki (A), Toffoli – Josh Anderson, Dvorak, Drouin – B. Gallagher (A), Evans, Armia – Lehkonen, Poehling. Hosté: Saros (31. Rittich) – Fabbro, Josi (C), A. Carrier, Ekholm (A), Benning, Borowiecki – Duchene, Mikael Granlund (A), Kunin – Tomasino, Johansen, Jeannot – Olivier, Sissons, Trenin – Tolvanen, Novak, Cousins. Rozhodčí Joannette, Syvret – Kovachik, Daisy Stadion Bell Centre, Montreal Návštěva 20 522 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:37. Nelson, 41:49. Nelson Hosté: 04:05. B. Richardson, 13:18. Mangiapane, 26:43. Mangiapane, 58:45. T. Lewis, 59:22. J. Gaudreau Sestavy Domácí: Varlamov (I. Sorokin) – Mayfield (A), Pelech, Salo, Chára, Aho, Greene – Beauvillier, Barzal, Parise – Wahlstrom, Nelson (A), Bellows – Palmieri, Pageau, Pánik – Clutterbuck (A), Cizikas, M. Martin. Hosté: Markström (Vladař) – R. Andersson, Hanifin, Ch. Tanev, Kylington, Gudbranson, Zadorov – M. Tkachuk (A), E. Lindholm, J. Gaudreau – Mangiapane, Backlund (A), Coleman – T. Pitlick, Monahan (A), D. Dubé – T. Lewis, B. Richardson, Lucic. Rozhodčí McIsaac, Lambert – Flemington, Berg Stadion UBS Arena, New York Návštěva 17 255 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:22. Brassard, 29:25. Brassard Hosté: 18:25. T. Nosek, 20:30. Forbort, 36:27. Forbort, 41:28. Craig Smith, 52:47. Pastrňák Sestavy Domácí: M. Jones (Hart) – Braun, Provorov, Ristolainen, Sanheim, Seeler, Yandle – J. van Riemsdyk, Couturier, Farabee – Atkinson, Brassard, Giroux – Konecny, Laughton, Lindblom – MacEwen, N. Thompson, Willman. Hosté: Ullmark (Swayman) – McAvoy, Forbort, Carlo, Grzelcyk, J. Zbořil, M. Reilly – Pastrňák, Bergeron, B. Marchand – N. Foligno, Coyle, T. Hall – Craig Smith, Haula, DeBrusk – Lazar, T. Nosek, Blidh. Rozhodčí TJ Luxmore, Chris Rooney – Libor Suchánek, Dan Kelly Stadion Wells Fargo Center, Philadelphia Návštěva 19644 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 53:31. Dzingel, 60:22. Keller Hosté: 08:41. Dylan Larkin Sestavy Domácí: Wedgewood (K. Vejmelka) – Ljubuškin, Chychrun (A), Mayo, Gostisbehere, Dineen, Capobianco – Keller, T. Boyd, Crouse – Kessel, Hayton, Galchenyuk – L. Eriksson, Beagle (A), Roussel – Fasching, Dzingel, L. O'Brien. Hosté: Nedeljkovic (Greiss) – Seider, DeKeyser (A), Hronek, Leddy, G. Lindström, Oesterle – L. Raymond, Dylan Larkin (C), Bertuzzi – Zadina, P. Suter, Fabbri – Erne, M. Rasmussen, Naměstnikov – Gagner, Veleno, Givani Smith. Rozhodčí Dwyer, Brenk – O´Quinn, Gawryletz Stadion Gila River Arena, Glendale Návštěva 12 906 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:16. Jamie Benn, 30:39. Hintz, 43:55. Hintz, 58:31. Jamie Benn Hosté: 32:19. Saad Sestavy Domácí: Oettinger (Chudobin) – J. Klingberg, R. Suter, M. Heiskanen, Lindell, Hanley, Hakanpää – J. Robertson, Hintz, Pavelski – Kiviranta, Seguin, Glendening – M. Raffl, Jamie Benn, Gurjanov – Peterson, Faksa, A. Radulov. Hosté: Binnington (Husso) – Parayko, Krug, Faulk, Perunovich, Bortuzzo, M. Scandella – Perron, R. O'Reilly, Kyrou – Tarasenko, R. Thomas, Bučněvič – I. Barbašev, Sundqvist, Saad – Neal, Bozak, K. Kostin. Rozhodčí Furlatt, Hebert – Barton, Smith Stadion American Airlines Center, Dallas Návštěva 18 532 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:07. Kolesar, 44:45. R. Smith, 53:53. Janmark Hosté: 00:45. Nyquist, 08:42. Texier Sestavy Domácí: Brossoit (Lehner) – Hague, Pietrangelo, McNabb, Whitecloud, B. Hutton, Coghlan – Dadonov, Stephenson, Mark Stone – N. Roy, R. Smith, Leschyshyn – Kolesar, Cotter, B. Howden – J. Röndbjerg, Ben Jones, Janmark. Hosté: Merzlikins (Korpisalo) – Werenski, Bean, Gavrikov, Peeke, Bayreuther, A. Boqvist – Nyquist, Jenner, O. Bjorkstrand – Činachov, Sillinger, J. Voráček – E. Robinson, Kuraly, Texier – Domi, Roslovic, Danforth. Rozhodčí Rehman, Markovic – Apperson, Gawryletz Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas Návštěva 18 313 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:16. McDavid, 11:13. Barrie, 15:16. Yamamoto, 18:32. R. McLeod, 56:28. Draisaitl Hosté: 19:41. DeBrincat, 49:00. DeBrincat Sestavy Domácí: S. Skinner (Koskinen) – Ceci, Keith, Broberg, Barrie, Bouchard, K. Russell – Puljujärvi, McDavid (C), Hyman – Yamamoto, Draisaitl (A), Nugent-Hopkins – Kassian, R. McLeod, Foegele – Turris, Sceviour, Benson. Hosté: Lankinen (M.-A. Fleury) – C. Jones, S. Jones, C. Murphy (A), McCabe, E. Gustafsson, R. Stillman – P. Kane (A), Dach, DeBrincat – D. Kubalík, J. Toews (C), Hagel – Kurashev, D. Strome, Borgström – Hardman, Khaira, R. Carpenter. Rozhodčí Morton, Meier – Baker, Alphonso Stadion Rogers Place, Edmonton Návštěva 18 347 diváků