Lemieux zná trest za kousnutí, pět zápasů stop a skoro milion z platu

Kanaďan Claude Lemieux v bitce s Američanem Keithem Tkachukem během Světového poháru v roce 1996. O 25 let později se v NHL porvali i jejich synové • twitter.com

Moment, kdy Brendan Lemieux zřejmě kouše Bradyho Tkachuka do ruky • nhl.com

Viditelné bolestivé grimasy na tváři Bradyho Tkachuka ve chvíli, kdy ho kouše do ruky Brendan Lemieux • nhl.com

Lemieux kousnul soupeře do ruky během bitky v sobotním utkání, když se prali vleže na ledě. Tkachuk pak na trestné lavici ukázal kousanec rozhodčímu, který domácího hráče vyloučil na deset minut a do konce zápasu.

Při disciplinárním řízení se Lemieux hájil tím, že Tkachuk mohl k poranění ruky přijít, když ho udeřil pěstí do zubů. „Videozáznam o této verzi události nesvědčí,“ konstatoval zástupce disciplinární komise.

Při stanovení výše trest komise zohlednila i Lemieuxovu minulost. V roce 2018 dostal dvouzápasový distanc za úder do hlavy floridského útočníka Vincenta Trochecka a loni obdržel stejný trest za zákrok na Joonase Donskoie z Colorada, kterého zranil.

„Je to ostuda. Vždyť už ani děti tohle nedělají. Akorát tak mrňata. Nechápu, co to mělo být. Má v hlavě úplně vymeteno,“ zlobil se Tkachuk v rozhovoru pro list Ottawa Sun na Lemieuxe.

Potyčka v sobotním duelu, který Los Angeles vyhrálo 4:2, dala vzpomenout na 25 let starou bitvu jejich otců Keitha Tkachuka a Claudea Lemieuxe na Světovém poháru.