Strach místo smíchu. Toronto drtí soupeře a je nejlepším týmem v NHL

Byli těmi, do kterých si každý rád kopnul. Nabitý tým plný hvězd. Ale úspěch žádný. Rok co rok v dubnu Maple Leafs opadaly. Světová média obíhaly fotky plačících fanoušků z náměstí a ulic kanadského velkoměsta.

Toronto je jako extraligová Sparta. Ať se jim daří, nebo ne, slyšíte o nich. Modrobílí na zisk poháru čekají ještě o chlup déle než rudí z Prahy. Stanley Cup naposledy uzmuli v roce 1967. Ba co víc, do druhého kola play off propluli naposledy v roce 2004.

Byla to jistota. I když se jim třeba povedla základní část, na stromě vyřazovacích bojů nevydrželi dlouho.

V současném ročníku však nahání hrůzu víc než kdy dřív. Z týmu, kterému se kdekdo potutelně ušklíbal, je teď nejlepší parta v NHL.

Z dosavadních 24 duelů ovládli Maple Leafs sedmnáct. Hlavně forma posledních týdnů je úchvatná. Ze 17 utkání vyhráli 15! „Musím říct, že vidím extrémně dobře vyladěný tým. Jsou mimořádně silní na puku, skvěle hrají ve všech třech zónách ledu. Jejich útočná síla je brutální. Postupný útok, brejky, přesilovky. Mají všechno. I v obraně je ale těžké najít nějakou skulinu,“ vysekl poklonu rivalovi trenér Colorada Jared Bednar. Jeho tým v noci na čtvrtek schytal od Toronta výprask 3:8.

Avalanche nepomohl ani návrat hvězdy Nathana MacKinnona. Totálně ho zastínil granátník Auston Matthews. Ten v souboji dvou top ligových favoritů zazářil hattrickem. „Byl úžasný. Je to velký silný chlap, mimořádně soutěživý. Když mu nezablokujete hokejku, bleskově toho využije. Hlavně z prostoru před brankou je extrémně nebezpečný,“ chválil svého ofenzivního lídra kouč Toronta Sheldon Keefe.

Zatímco děti po celém světě 1. prosince otevíraly první okénko adventního kalendáře, muži v ten den shazovali své měsíc pěstěné kníry. Udělal tak i Matthews, k němuž mohutný „moustache“ poslední dva roky neodmyslitelně patřil. Dopředu totiž ohlásil, že pokud se v rámci jeho charitativní kampaně v rámci akce Movember vybere na léčbu mužských rakovin (prostata a varlata) alespoň 134 tisíc dolarů, svůj knír shodí. A jelikož byla meta pokořena, slib splnil.

„Cítím se, jako by mi bylo šestnáct,“ smál se pak hladce oholený útočník. „Já bych řekl, že vypadá tak na deset let,“ smál se pak forvard soupeře Nazem Kadri. Ten se proti svému bývalému zaměstnavateli prosadil dvakrát, bylo to však málo. „Bylo by krásné potkat se třeba ve finále Stanley Cupu. Myslím, že to nemusí být tak nereálné,“ přidal Kadri.

Toronto patří ke špičce NHL v úspěšnosti vstupů do útočného pásma. Je druhé nejlepší ve tvorbě šancí po úspěšném vniknutí. Při hře pět na pět je pak suverénně nejnebezpečnější ze slotu – místa před brankou a mezi kruhy. „Stále rosteme, jsme lepší a lepší. Právě teď jsme pochopili, jak musíme hrát, abychom byli úspěšní. Nikdy se ale nechceme cítit vyrovnaně a pohodlně, prostě chceme takhle pokračovat dál,“ popsal útočník John Tavares.

Mentální nastavení Maple Leafs je jasné: nezabývat se minulostí, nesnít o budoucnosti. Jít sezonou ze dne na den a držet dál laťku svých výkonů.

Toronto v sezoně pozice v tabulce 1.

zápasy 24

výhry 17

průměr vstřelených gólů na zápas 3,08

průměr obdržených gólů na zápas 2,17

počet střel za zápas 34,1

úspěšnost přesilovek 23,4 %

úspěšnost oslabení 85,9 %

úspěšnost na buly 55,5 %

