Pařba ve Vegas? Velký bubák. NHL riskuje a děsí se covidového letu

Těšíte se na hvězdy z NHL na olympiádě v Pekingu. Patrně to i vyjde, pokud se v Americe dramaticky nezmění epidemiologická situace. Ale zámoří děsí jeden bubák. Než letadlo naloží největší esa, čeká na ně Utkání hvězd v Las Vegas. Panuje obava, aby se do Číny nakonec nevydal covidový let. Proto si hráči nejspíš budou muset škrtnout ve městě dobrodružství.

Naposledy se Utkání hvězd NHL hrálo současně s olympiádou v roce 2002. Od té doby platilo, že když hráči míří na Hry, velká reklamní akce zámořské ligy se škrtá. Teď je změna. NHL má plán, že se přeruší soutěž, nejlepší borci si zaletí do Las Vegas na víkend hvězd, pak všechny nominované na olympiádu naloží letadlo a odveze je do Pekingu.

V normální době asi žádný extra problém. Ale když se za každým zakašláním může schovávat COVID-19? Tak se cestování hráčů po Severní Americe a společné shlukování tváří jako slušný risk. Televizní stanice TSN taky kvůli tomu třeba pořádala debatu s předními insidery, kteří píší o NHL.

„Dívejte se na to tak, že vlastně všichni, kteří pojedou na olympiádu, poletí charterovým letem přímo z Las Vegas do Pekingu. Největší noční můrou, kterou sdílejí jak hokejová Kanada, tak USA Hockey a všechny federace zapojené do her v Pekingu, je, že vaše letadlo přistane v Číně, v něm budete mít super hráče a taky covidovou epidemii,“ pronesl ve studiu novinář Pierre LeBrun.

Důležité termíny 24.-25. ledna víkend hvězd NHL v Las Vegas 3.-20. února hokejový turnaj na olympiádě v Pekingu

Proto se taky hráčská asociace snaží na posední chvíli prosadit přísnější pravidla. Jen si představte scénář, že v Číně zjistíte, že někdo na palubě má koronavirus. Tím pádem si škrtáte Connora McDavida, Sidneyho Crosbyho, Austona Matthewse, Alexandra Ovečkina, Davida Pastrňáka, zkrátka všechny, kteří se dostanou do letadla. Proto by hráči ve Vegas měli bydlet i na hotelu, kde není kasino, aby se večer nemohli jít bavit a družit.

Proč liga ale vlastně tak riskuje? „Jednak si NHL chtěla udobřit ESPN, svého nového amerického televizního partnera, který chtěl All-Star víkend, ale také jde o byznys obecně,“ vysvětlil LeBrun. „Liga se snaží překonat pandemii a vrátit se k běžnému fungování, takže je pro ni důležité mít víkend hvězd. Ale samozřejmě, teď působí Vegas před Pekingem starosti,“ dodal.

Jak říkal i bostonský útočník Tomáš Nosek v pondělním komentáři pro deník Sport, v tuhle chvíli nehrozí velká panika, že by COVID-19 ovládl USA i Kanadu a pomalu se aktivoval olympijský plán B, tedy bez hráčů NHL. Každopádně i takhle se musí za mořem myslet.

„V NHL nyní přiznávají, že jsou trochu překvapeni počtem případů covidu v celé lize, když probíhá mezi hráči plošné očkování. Je tady ale i dobrá zpráva, většina z těch, kteří byli zasaženi virem, trpí pouze mírnými příznaky,“ přidal expert Darren Dreger z TSN.

Hlavním bubákem zkrátka může být Vegas. Co se stane tam, může poznamenat celý hokejový turnaj.