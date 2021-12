Kritika unikátní asistence? Vždyť to byla správná věc, nechápe talent

Talentovaný forvard Ducks se za poslední týden stal trendem NHL. Jeho počin v duelu s Buffalem (2:0) vidělo na sociálních sítích přes padesát milionů lidí. „Nechci být za blázna, ale naše hra se vzdálila od toho, čím by měla být. Teď mi připomíná spíš show. Kdyby tohle udělal jeden z mých svěřenců, hned po zápase bych si s ním promluvil,“ opřel se Tortorella do Zegrase.

„Nezabývám se tím, co Tortorella, řekl, nebo co si myslí,“ líčil Zegras. „Jen mi jeho komentáře přijdou zvláštní, že se to snažil shodit. Pro hokej jsem udělal správnou věc. Navíc jste mohli na internetu vidět všechny malé děti, které se mě snažily napodobit. Wow, zíral jsem. Měl jsem za to, že se mi povedlo něco skvělého, ale když jsem pak koukal na videa, najednou mi to přišlo zcela běžné,“ ocenil své napodobovatele.

Teprve dvacetiletý Zegras se stal hrdinou a vzorem mladých hokejistů. V uplynulém týdnu se na internetu objevila spousta videí, kde se jeho kousek snažili napodobit. Nutno říct, že mnohdy opravdu zdárně. „A tohle je přece dobré pro hokej, ne?“ přemítal centr Anaheimu.

Podle Tortorelly by mu před dvaceti lety za podobný kousek utrhli hlavu. Zegras se přitom inspiroval právě u starších hráčů v lize. „Tohle je přirozené. Každý mladý hokejista má svůj vzor. Jako malý kluk jsem hltal kousky Patricka Kanea. Pořád jsem se ho snažil napodobovat,“ zmínil jednoho ze svých idolů, kterým je třiatřicetiletý forvard Chicaga. „Opravdu moc nerozumím kritice, ale každý má právo na názor. Akceptuji ho, zvládnu s ním žít,“ pravil s nadhledem.

A s odstupem týdne se vrátil k tomu, co ho vedlo k provedení „michiganu“. Věřil, že v daný moment dělá nejlepší možné rozhodnutí pro tým, nemyslel na to, že se chce předvést. „Dostal jsem puk za branku, zakvedlal a ujistil se, že po mně soupeř nejede z druhé strany. Šlo o situaci, kdy jsem neviděl, jak daleko je obránce od Sonnyho. Z mého úhlu pohledu přehození kotouče přes gólmana bylo nejlepším možným řešením,“ popsal.

Milano puk ze vzduchu uklidil za bezmocného gólmana. „Je to patrně jediný hráč, u kterého mě napadlo, že bude připraven na přihrávku nad brankou. Jen za to podle mě nedostal dostatečný kredit. V kariéře jsem se pokoušel o spoustu šílených věcí, jenže spoluhráči na ně nedokázali zareagovat. Proto byla celá akce tolik speciální, že Sonny skóroval,“ vyzdvihl Zegras parťáka.