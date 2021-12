Tortorella kritizuje Zegrasovu parádu v NHL: Dřív by mu utrhli hlavu

Zegras s Milanem na lavičce probírají, jaký že gól to právě vyprodukovali • twitter.com

Zegras (vlevo) se raduje s Milanem ze spektakulární trefy do sítě Buffala • twitter.com

Zegras nemůže uvěřit, co se mu právě povedlo • twitter.com

Ve zlomku vteřiny vymyslel geniální trik, kterým překonal obranu soupeře. Trevor Zegras uchvátil NHL. Zakvedlal kotoučem za brankou, nabral na čepel a dloubl před gólmana, kde ho z voleje do sítě procedil Sonny Milano. Tuhle parádu na sociálních sítích za pouhý týden zhlédlo přes 50 milionů lidí. Přesto se našel jedinec, jemuž počin talentovaného mladíka Ducks nevykouzlil úžas ve tváři. Je jím protřelý kouč John Tortorella, toho času televizní expert.

Bývalého trenéra Tampy Bay či New York Rangers mladíkova paráda spíš rozčarovala. „Nechci být za blázna, ale je tohle dobré pro hokej?“ překvapil Tortorella v televizním studiu ESPN. „Nejsem si jistý. Nechápejte mě špatně, ale tohle není něco, co máme oslavovat. Pokud byste tohle udělali před dvaceti, třiceti lety, utrhnou vám hlavu,“ pokračoval třiašedesátiletý trenér, kterého v květnu tohoto roku vyhodili po šesti letech z Columbusu.

Zegrasova přihrávka pomocí triku zvaného „michigan“ byla nejen oku lahodící, ale zároveň efektivní. Přinesla totiž vítěznou trefu na ledě Buffala (2:0). „Ano, šlo o pohlednou akci, na kterou se opravdu hezky dívalo, ale…,“ povzdechl si Tortorella. Počin forvarda Ducks byl prý daleko od toho, jak se hokej má hrát.

Na účet dvacetiletého mladíka nakládal dál. „Kdyby tohle udělal jeden z mých svěřenců, naštvalo by mě to. Ihned po zápase bych si s ním o tom promluvil,“ líčil.

Tortorella se řadí mezi trenérské velikány. V NHL má odkoučováno 1 383 zápasů v základní části, dalších 120 přidal v play off a v roce 2004 získal Stanley Cup s Tampou Bay. Zastává pragmatický styl hokeje založený na pevné defenzivě, což se osvědčilo třeba v Columbusu. Mnohými podceňovaný kádr Blue Jackets během šesti let dovedl čtyřikrát do vyřazovacích bojů.

Na tiskových konferencích proslul otevřeností, nadhledem i důvtipem. Díky těmto atributům na novou práci dlouho nečekal. Po vyhazovu z Columbusu jej oslovil kanál ESPN, kde se prezentuje jako analytik, který má co říct.

Upřímností baví, jen nemá příliš pochopení pro finty mladíků. „Michigan“ byste v jeho slovníku hledali stěží. „Jen si myslím, že se naše hra vzdálila od toho, čím by měla být. Tvrdá a upřímná. Teď mi připomíná spíš show. Chápu, že hokej se musí prodat. Přesto pořád zastávám názor, že jde o náročný sport, který se hraje tvrdě a poctivě. Některými kousky se necháváme unést a uniká nám podstata,“ hájil svůj postoj. „Souhlasím s Tortsem,“ přidal se na Twitteru na stranu amerického trenéra i trojnásobný šampion Stanley Cupu Jiří Hrdina.

V Anaheimu na kousky Zegrase nic nenamítají, v táboře Ducks panuje po třiceti odehraných duelech maximální spokojenost. Mužstvo, nacházející se ve fázi přestavby, okupuje momentálně druhou pozici v našlapané Západní konferenci.

A právě Zegras se pod postavením Ducks podepisuje tučným písmem. V osmadvaceti duelech zaznamenal dvaadvacet bodů, což je solidní počin na hráče, jenž kroutí v NHL teprve druhý ročník. A Tortorellovy komentáře? Nad těmi si hlavu příliš neláme. Vždyť hned po zápase s Buffalem plánoval, jaké další triky vymyslí a použije.

Navíc není jediný, do koho se americký kouč v roli analytika pustil. Porci připomínek schytala i největší hvězda ligy – Connor McDavid. „Pokud chce vyhrát Stanley Cup, musí změnit svoji hru,“ prohlásil Tortorella.

Trevor Zegras v sezoně zápasy 28 body 22 (6+16) střely 68 úspěšnost střelby 8,8 % plus/minus -8 trestné minuty 24