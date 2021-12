Talent Ducks uchvátil NHL. Na vítězný gól přihrál lobem přes branku

Wow! Křičel komentátor. Nejlepší hokejová liga na světě opět dostála své pověsti a nabídla podívanou z jiné galaxie. Postaral se o ní Trevor Zegras z Anaheimu. Teprve dvacetiletý mladík kvedlal s pukem za brankou, zatímco v hlavě střádal plány, jak překonat obranu Buffala. V tom mu to docvaklo, nabral kotouč na čepel hokejky a trikem zvaný „michigan“ jej přihrál před gólmana. Tam už stál nachystaný Sonny Milano a puk ze vzduchu uklidil za brankáře, kterému trvalo ještě dobré tři vteřiny, než pochopil, co se vlastně stalo.

Jak se zrodil nápad na úžasnou trefu? „Slyšel jsem Sonnyho, jak na mě křičí, ať udělám ‘michigan‘, jenže v hlavě jsem měl, že mu přihraji,“ vykládal Zegras po zápase, který Ducks nakonec ovládli 2:0.

„Čekal jsem, že ten trik zkusí s vlastním zakončením,“ líčil Milano, „ale pořád se k tomu neměl, tak jsem na něj zakřičel ‘michigan! michigan!‘ a najednou vidím, jak mi přes branku hodil puk,“ usmíval se střelec vítězné trefy v utkání.

„Michigan" patří do kategorie nejnáročnějších hokejových triků vůbec. Je těžké jej praktikovat na tréninku, natož pak v zápase. Tohle zvládne jen pár hráčů na světě.

Obvykle tento trik končí pokusem o zakončení a ve vzácných případech, kterých byste za jeden ročník NHL napočítali na prstech jedné ruky, gólem. Jenže Zegras vymyslel promptní improvizaci, díky které přelstil obranu Sabres. O podobný kousek se v minulosti pokoušel i legendární Pavel Dacjuk, jenže bez gólové tečky.

„Pořád nemůžu uvěřit, že to vyšlo,“ žasl Zegras, „párkrát jsem to zkoušel, ale ještě se mi to takhle nepovedlo, bylo to fantastické.“ Svojí improvizací sice překvapil Milana, ten ale stihl pohotově zareagovat. „Ano, zprvu jsem byl v šoku. Ale vlastně ne úplně, protože Trevora znám a vím, co s pukem dokáže. Když jste s ním na ledě, musíte být připravení na všechno,“ usmíval se Milano.

Celá akce je o to cennější, že přinesla nakonec vítěznou trefu. Anaheim se měl podle předsezonních predikcí pohybovat v suterénu NHL, jenže po sedmadvaceti zápasech nového ročníku „kačeři“ okupují zatím pro ně skvělé třetí místo v Západní konferenci.

