Kubalík pomohl Chicagu k výhře asistencí, Ovečkin vyrovnal rekord

Góly

Domácí: 33:55. DeBrincat, 34:13. Kurashev, 34:29. Entwistle, 55:00. DeBrincat, 61:21. C. Jones

Hosté: 23:36. Ovečkin, 39:18. Sprong, 51:57. Eller, 59:57. Sheary

Sestavy

Domácí: M.-A. Fleury (Lankinen) – S. Jones, de Haan, C. Murphy, C. Jones, McCabe, R. Stillman – P. Kane (A), D. Strome, DeBrincat (A) – Brett Connolly, J. Toews (C), Hagel – Kurashev, Dach, D. Kubalík – R. Carpenter, Jo. Slavin, Entwistle.

Hosté: Samsonov (Vaněček) – Carlson (A), Fehérváry, Nick Jensen, D. Orlov, J. Schultz, T. van Riemsdyk – Protas, Eller, Ovečkin (C) – Oshie, Bäckström (A), Sheary – Sprong, Sgarbossa, McMichael – Malenstyn, N. Dowd, Hagelin.

Rozhodčí

Dwyer, O'Rourke – Toomey, Cherrey

Stadion

United Center, Chicago

Návštěva

18 260 diváků